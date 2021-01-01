

مايكروسوفت تحث مستخدميها على عدم نفخ دخان السجائر فى أجهزة Xbox Series X مايكروسوفت تحث مستخدميها على عدم نفخ دخان السجائر فى أجهزة Xbox Series X

بعد أشهر من الترقب، تم طرح جهاز Xbox Series X للبيع أخيرًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث هرع العديد من المعجبين المتحمسين لشراء وحدة التحكم الجديدة، مع نشر العديد من الصور للشراء على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يثير القلق، أن العديد من مقاطع الفيديو والصور المنشورة على الإنترنت أمس تظهر أعمدة من الدخان قادمة من وحدة التحكم، بحسب موقع mirror البريطانى.



وقد نشر أحد المستخدمين مقطع فيديو، كتب فيه: "حاولت تشغيل Sonic Unleashed وبدأ الدخان يخرج من جهاز Xbox Series X الخاص بي"، فيما كتب آخر: "لوحات المفاتيح ترتفع درجة حرارتها وتصعد في الدخان. مخيف! "، وأضاف أحدهم: "لقد رأيت تقارير مختلفة عن تدخين Xbox فعليًا، مثل، الدخان يتصاعد من الأعلى، تحتاج إلى فرز ذلك في أسرع وقت ممكن."



وبينما أثارت مقاطع الفيديو في البداية مخاوف من وجود خطأ في Xbox Series X، يبدو الآن أن العديد من المخادعين قد استخدموا دخان vape لخلق الوهم، حيث تم إجبار Xbox على إصدار تحذير ضد هذه الممارسة، حيث غردت الشركة:"لا يمكننا تصديق أنه يتعين علينا قول هذا، لكن من فضلك لا تنفخ دخان vape في Xbox Series X الخاص بك."

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كما أنه مرتبط بصفحة الدعم الخاصة به، وأضاف: "بالنسبة إلى أي أسئلة دعم غير متعلقة بالـ vape، يرجى مراجعة المعلومات هنا"، وقد تمت إتاحة الطلبات المسبقة لوحدة التحكم من الجيل التالي في سبتمبر من سلاسل رئيسية مثل Amazon وCurrys وArgos وMicrosoft.فيما توافد المتسوقون لتأمين الطلبات المسبقة عند بدء تشغيلهم، ولكن كانت هناك تقارير عن أن بعض تجار التجزئة يحذرون المتسوقين بالفعل من أن مشترياتهم قد لا تصل حتى عيد الميلاد.