

انستجرام تحدّث الواجهة الرئيسية وتضيف تبويبات جديدة انستجرام تحدّث الواجهة الرئيسية وتضيف تبويبات جديدة

حصل تطبيق انستجرام على تحديث كبير في الواجهة الرئيسية أضافت الشركة فيه تبويبات جديدة تخص خدمتي التسوق والمقاطع القصيرة Reels وذلك لترويجها وإطلاقها على نطاق واسع.



عند الضغط على تبويب Reels ستعرض لك فيديوهات قصيرة على غرار تيك توك، بينما تبويب Shop يعرض لك منتجات يمكنك شراءها من انستجرام نفسه مباشرة، فضلاً عن فيديوهات يمكن تسوق عناصر ضمنها وتجميعات من المنتجات.



وتم نقل تبويبي الإعجابات و إنشاء المحتوى الجديد إلى أعلى يمين الشاشة لتكون بجوار أيقونة الرسائل الخاصة.

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الغريب أن خاصية IGTV للفيديوهات الطويلة من انستجرام ما زالت لم تحصل على تبويب خاص بها يتيح الوصول السريع، على عكس Reels الخدمة الأحدث أصبحت متاحة في الواجهة الرئيسية.وكانت انستجرام تطور خاصية التسوق طوال السنوات الماضية تدريجياً عبر إضافة المزايا الجديدة ودعم العديد من الدول لها، لكنها الآن أصبحت مع Reels في الواجهة وهذا بالتزامن مع قرب موسم العطلات والتسوق من شأنه تسليط الضوء أكثر على خاصية التسوق ليصبح التطبيق ليس مكاناً للترفيه فقط.