انستجرام تحدّث الواجهة الرئيسية وتضيف تبويبات جديدة

حصل تطبيق انستجرام على تحديث كبير في الواجهة الرئيسية أضافت الشركة فيه تبويبات جديدة تخص خدمتي التسوق والمقاطع القصيرة Reels وذلك لترويجها وإطلاقها على نطاق واسع.
عند الضغط على تبويب Reels ستعرض لك فيديوهات قصيرة على غرار تيك توك، بينما تبويب Shop يعرض لك منتجات يمكنك شراءها من انستجرام نفسه مباشرة، فضلاً عن فيديوهات يمكن تسوق عناصر ضمنها وتجميعات من المنتجات.
وتم نقل تبويبي الإعجابات و إنشاء المحتوى الجديد إلى أعلى يمين الشاشة لتكون بجوار أيقونة الرسائل الخاصة.
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