قبل أيام أطلقت فيس بوك خاصية الرسائل ذاتية الحذف في واتساب لكنها مقتصرة على مدة 7 أيام فقط. في انستجرام وتطبيق ماسنجر فيس بوك أصبح هناك نوع جديد من تلك الرسائل والتي تحذف بمجرد مغادرتك للدردشة.
يتم تفعيل هذه الخاصية عبر وضعية vanish mode التي يتم الوصول إليها من خلال السحب نحو الأعلى ضمن المحادثة وبعدها أية رسائل يتم إرسالها تكون ضمن هذا الوضع الذي يحذفها بمجرد الخروج من المحادثة، وعند العودة إليها لن تظهر لك.
ولو التقط أحدهم لقطة شاشة للمحادثة، فإنه سيتم إعلامك بذلك عبر تنبيه يظهر ضمن المحادثة.
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التعليقات على ماسنجر وانستجرام يحصلان على الرسائل ذاتية الحذف
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