

ماسنجر وانستجرام يحصلان على الرسائل ذاتية الحذف ماسنجر وانستجرام يحصلان على الرسائل ذاتية الحذف

قبل أيام أطلقت فيس بوك خاصية الرسائل ذاتية الحذف في واتساب لكنها مقتصرة على مدة 7 أيام فقط. في انستجرام وتطبيق ماسنجر فيس بوك أصبح هناك نوع جديد من تلك الرسائل والتي تحذف بمجرد مغادرتك للدردشة.



يتم تفعيل هذه الخاصية عبر وضعية vanish mode التي يتم الوصول إليها من خلال السحب نحو الأعلى ضمن المحادثة وبعدها أية رسائل يتم إرسالها تكون ضمن هذا الوضع الذي يحذفها بمجرد الخروج من المحادثة، وعند العودة إليها لن تظهر لك.



ولو التقط أحدهم لقطة شاشة للمحادثة، فإنه سيتم إعلامك بذلك عبر تنبيه يظهر ضمن المحادثة.

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كما نعلم أن ماسنجر فيس بوك لديه خاصية المحادثة السرية secret conversation منذ سنوات لكن الوصول إليها يتطلب بضع خطوات إضافية، كما أن مؤقت كل رسالة منفصل عن غيرها.أما بالنسبة لتطبيق انستجرام فإنه يتم تفعيل الخاصية عبر التسجيل عليها من خلال خصائص الدردشة الجديدة التي حصل عليها المستخدمون بالتكامل مع ماسنجر.يذكر أن هذه الميزة ستتاح للمستخدمين من الولايات المتحدة أولاً، وخلال الأسابيع والأشهر القادمة ستتوفر في المزيد من الدول حول العالم.