أطلقت شركة آبل رسميًا الإصدار الجديد من نظام الماك “macOS Big Sur” والذي يطلق عليه أيضًا ” macOS 11.0″، حيث أصبح الآن بإمكان أي من مستخدمي أجهزة الشركة المتوافقة معه الترقية والاستفادة من مزاياه الجديدة.
ويعد إصدار ماك Big Sur واحدًا من أكبر تحديثات الأنظمة التي تطلقها آبل لأجهزتها سواء في خط إنتاج الحواسيب المحمولة أو المكتبية؛ عبر تصميمه الذي حمل تغييرًا كاملًا في الواجهة والأيقونات وشريط القوائم إلى امتلاكه واجهة مستخدم جديدة وأدوات “ودجيت” تم جلبها من نظام iOS.
هذا بجانب التحسينات المتنوعة الأخرى التي بالفعل جعلت منه إصدارًا مغايرًا من جميع النواحي لما اعتادت على تصديره الشركة في أجهزة الماك على مدار العشرين عامًا الماضية.
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التعليقات على إصدار macOS Big Sur أصبح متاحًا للتحميل لجميع المستخدمين
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