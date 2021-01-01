

إصدار macOS Big Sur أصبح متاحًا للتحميل لجميع المستخدمين إصدار macOS Big Sur أصبح متاحًا للتحميل لجميع المستخدمين

أطلقت شركة آبل رسميًا الإصدار الجديد من نظام الماك “macOS Big Sur” والذي يطلق عليه أيضًا ” macOS 11.0″، حيث أصبح الآن بإمكان أي من مستخدمي أجهزة الشركة المتوافقة معه الترقية والاستفادة من مزاياه الجديدة.



ويعد إصدار ماك Big Sur واحدًا من أكبر تحديثات الأنظمة التي تطلقها آبل لأجهزتها سواء في خط إنتاج الحواسيب المحمولة أو المكتبية؛ عبر تصميمه الذي حمل تغييرًا كاملًا في الواجهة والأيقونات وشريط القوائم إلى امتلاكه واجهة مستخدم جديدة وأدوات “ودجيت” تم جلبها من نظام iOS.



هذا بجانب التحسينات المتنوعة الأخرى التي بالفعل جعلت منه إصدارًا مغايرًا من جميع النواحي لما اعتادت على تصديره الشركة في أجهزة الماك على مدار العشرين عامًا الماضية.

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كما ودعمت الشركة ماك Big Sur بمزايا أمنية جديدة مخصصة تشمل تزويد معلومات أكثر حول عمليات التعقب في متصفح “سفاري” وكذلك بيانات خصوصية جديدة في متجر تطبيقات الماك “Mac App Store” تعطي معلومات حول التطبيقات التي يود المستخدم تنزيلها.علاوة على ما تم ذكره جاء إصدار الماك الجديد متوافق مع رقاقة الشركة الجديدة آبل M1 المبنية على معمارية ARM والتي تم الإعلان عنها بالأمس لتكون المعالج في MacBook Air وMacBook Pro وMac mini التي سيتم إطلاقها في 17 نوفمبر الجاري.أما بالنسبة لأجهزة الماك التي يمكنها الاستفادة من إصدار النظام الجديد فهي كل من نسخ الأجهزة التالي ذكرها وما هو أحدث منها:ماك بوك 2015ماك بوك آير 2013ماك بوك برو 2013ماك ميني 2014آي ماك 2014آي ماك برو 2017ماك برو 2013