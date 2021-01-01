لعبة Marvel Realm of Champions المنتظرة قادمة على أندرويد الشهر القادم

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لعبة Marvel Realm of Champions المنتظرة قادمة على أندرويد الشهر القادم

قبل نحو أسبوعين من الآن، تم إدراج اللعبة المنتظرة لأبطال مارفل الخارقين Marvel Realm of Champions للتسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاي دون تحديد الموعد الرسمي لإطلاقها لجميع المستخدمين، لكن اليوم حصلنا على معطيات جديدة، حيث ورسميًا سيتم إطلاق لعبة Marvel Realm of Champions على متجر جوجل بلاي الشهر القادم، وتحديدًا يوم 16 ديسمبر.

من جانبه، جاء هذا الإعلان من حساب Marvel Realm of Champions الرسمي على منصة تويتر، وبنفس الوقت، لم يتم التطرق أيضًا عن كيفية تحقيق الدخل، حيث ما هو معلوم للجميع، أن اللعبة ستكون متاحة للتحميل مجّانًا، ومع ذلك، فإننا نتوقع بأن يكون هناك مشتريات داخلية كثيرة، ونأمل بأن لا يُزعج ذلك اللاعبين.

أخيرًا، لمن لا يعرف ما هيّة اللعبة، فهي عبارة عن لعبة 3v3 MOBA قادمة بتأثيرات بصرية وصوتية مذهلة، وفي الختام، نُشير لكم بأن أولئك الذين يقومون بالتسجيل المسبق الآن سيحصلون على قطعتين من المعدات المثالية بالإضافة إلى بعض العملات الإضافية داخل اللعبة، لذلك إذا كنت ترغب في إلغاء قفل هذه المكافآت أثناء إعداد نفسك لتلقي إشعار عند الإصدار ، فيمكنك التسجيل مسبقًا عبر الرابط بالأسفل.

ويجدر القول أن هذه اللعبة تُمثل فرصة مواتية لعشاق أبطال مارفل الخارقين لخوض تجربة خاصة مع أبطالهم المفضلين بالقصص المصورة.

المصدر: عالم التقنيه

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