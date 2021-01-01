

أعضاء Google One يحصلون على خدمة VPN مجانية من جوجل أعضاء Google One يحصلون على خدمة VPN مجانية من جوجل

من الملاحظ أن جوجل تجعل خطط عضويتها في Google One أكثر جاذبية للمشتركين القادمين، حيث مؤخرًا، أعلنت عن ترقية مميزات في صور جوجل، فضلًا عن ترقية أخرى طالت اشتراكات Stadia Pro، واليوم، أعلنت عن اتاحة شبكة VPN مجانية بعد أن اشارت إليها الشهر الماضي.



بالتالي، يجب أن يبدأ أعضاء Google One الذين يشتركون في 2 تيرابايت أو خطط تخزين أكبر في رؤية بطاقة على الصفحة الرئيسية لتطبيق الخدمة على أندرويد، على أن يتم مطالبتهم بتمكين VPN.



بنفس الوقت، تشرح صفحة إعدادات VPN ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون، على أن توفّر أيضًا خيارًا متقدمًا لإضافة تبديل سهل إلى لوحة الإعدادات السريعة، وهنا يمكن للمشتركين تمكين VPN على ما يصل إلى 6 هواتف، ويمكن مشاركتها مع أفراد العائلة إلى جانب مزايا العضوية الأخرى.

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وبمجرد تمكين VPN بنجاح، سيظهر رمز مفتاح في شريط الحالة للسماح للمستخدمين بمعرفة أن حركة مرور الشبكة الخاصة بهم سيتم تشفيرها وإخفاء عنوان IP الخاص بهم عن أعين المتطفلين والمتتبعين.أخيرًا، أصبح تطبيق جوجل ون الآن موطنًا لمجموعة متنوعة من الامتيازات، وبعضها متاح حتى لغير المشتركين مثل إمكانيات النسخ الاحتياطي عبر الهاتف، ومع هذه الإضافة الأخيرة، ستكون مستعدًا لتصفح أكثر خصوصية.