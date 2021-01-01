

أبل تطلق أصغر أجهزتها MAC Mini بإمكانيات كبيرة في حجم صغير أبل تطلق أصغر أجهزتها MAC Mini بإمكانيات كبيرة في حجم صغير

أطلقت أبل، أمس أحدث وأصغر أجهزتها من سلسلة Mac Mini مع أحدث شرائحها الجديدة M1 البديلة لشرائح انتل في جميع طرازاتها الأحدث.



ويتمير الجهاز بقوة إمكانياته رغم صغر حجمه (أكبر قليلًا من حجم كف اليد).



وتقول أبل عن جهازها بأن أداء وحدة معالجة مركزية أعلى حتى ثلاث مرات من السابق، وكارت ورسومات جرافيك أسرع حتى 6 مرات، ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى 15 مرة

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وفيما يلى امكانيات جهاز Mac Mini M1 الجديد الذي سيكون متاحا من يوم 17 نوفمبر :- الشريحةشريحة Apple M1وحدة معالجة مركزية ثمانية النوىوحدة معالجة رسومات غرافيك ثمانية النوىالمحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة- الذاكرةذاكرة موحدة 8GBويمكن زيادتها حتى 16GB- التخزينقرص SSD سعة256GBويمكن زيادتها 512GB أو 1TB‏‏ أو TB‏‏2- دعم الفيديويدعم في الوقت نفسه شاشتين كحد أقصى:شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 6K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ Thunderbolt وشاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hz موصلة عبر منفذ HDMI 2.0مخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3 يدعم:مخرج DisplayPort ثابتاً عبر USB-Cمخارج Thunderbolt 2 وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)مخرج فيديو HDMI 2.0دعم شاشة واحدة بوضوح يصل إلى 4K وتردد 60Hzمخرج DVI باستخدام محول HDMI إلى DVI (يُباع على حدة)- الصوتمكبر صوت مدمجمقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأسمنفذ HDMI 2.0 يدعم إخراج صوت متعدد القنوات- التوصيلات والمنافذ2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:DisplayPortThunderbolt 3 (لغاية 40Gb/s)الجيل الثاني من USB 3.1 (لغاية 10Gb/s)مخارج Thunderbolt 2 وHDMI وDVI وVGA مدعومة باستخدام محولات (تُباع على حدة)2 منفذ USB-A (لغاية 5Gb/s)منفذ‏ HDMI 2.0منفذ ‏Gigabit Ethernet‏مقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس- الاتصالاتشبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11axمتوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/acتكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكيةكارت Gigabit Ethernet بمعيار 10/100/1000BASE-T‏ (موصل ‏RJ-45‏)‏‏‏‏‏- الحجم ‏‏‏‏‏والوزنالطول: 3.6 سمالعرض: 19.7 سمالعمق: 19.7 سمالوزن: 1.2 كلغ- السعر الرسمي :- نسخة السعة التخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 699 دولارا امريكيا- نسخة السعة التخزينية 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 899 دولارا امريكيايمكن زيادة الرام إلى 16 جيجا والسعة التخزينية إلى 2 تيرا بايت وسوف يزيد السعر وفقا لذلك ويختلف سعر الجهاز من بلد لاخر