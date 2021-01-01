

رسميا.. أبل تطرح جهازها الأقوى MacBook Pro بمعالج Apple M1 وسعر يبدأ من 1299 دولارا رسميا.. أبل تطرح جهازها الأقوى MacBook Pro بمعالج Apple M1 وسعر يبدأ من 1299 دولارا

أعلنت آبل Apple عن نسختها الاحدث والاقوى من جهازها MacBook Pro مع شريحة جديدة متطورة لاول مرة من آبل تسمى Apple M1 وتقول ابل ان وحدة المعالجة المركزية لجهازها اقوى 3 مرات تقريبا من السابق بالاضافة إلى كارت الجرافيك سيكون اسرع 5 مرات ومحرك عصبي Neural Engine هو الأكثر تطوراً مع تعلم آلي أسرع حتى 11 مرة، وعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة ليكون الأطول مدة في أي جهاز Mac.



وقد قالت ابل ان حجم «13.3 بوصة» للجهاز والذى سيتوفر به شريحة M1 سيكون متاحا ابتداءا من 17 نوفمبر.



وفيما يلى امكانيات جهاز MacBook Pro الجديدة من ابل :

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- جهاز MacBook Pro بحجم 13 بوصة وبشريحة ابل M1- الشاشةشاشة ‏Retina مقاس 13.3 إنش بإضاءة خلفية LED وتكنولوجيا IPS بوضوح 2560 × 1600 وكثافة 227 بكسل لكل إنش مع دعم ملايين الألوانوضوح الشاشة :1680 × 10501440 x‎ ‏900‏‎‎‏1024 x‎ ‏640‏‎‎‏سطوع بدرجة 500 شمعة/المتر المربع مع تكنولوجيا True Tone- الشريحةشريحة Apple M1وحدة معالجة مركزية ثمانية النوىوحدة معالجة رسومات جرافيك ثمانية النوىالمحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة- البطارية والطاقةحتى 17 ساعة من تصفح الإنترنت لاسلكياًحتى 20 ساعة من تشغيل الأفلام على تطبيق Apple TV‏بطارية ليثيوم بوليمر مدمجة بطاقة 58.2 واط في الساعةمحول طاقة USB-C بقدرة 61 واط- الذاكرة RAMذاكرة موحدة 8GB وقد تصل إلى 16 جيجا- سعة التخزينقرص SSD سعة 256GBاوقرص SSD سعة 512GBوقد تصل إلى 2 تيرا بايت- المنافذ2 منفذ Thunderbolt / USB 4 مع دعم:DisplayPortThunderbolt 3 (لغاية 40Gb/s)الجيل الثاني من USB 3.1 (لغاية 10Gb/s)- لوحة مفاتيح Magic Keyboard بإضاءة خلفية مع Touch Bar- مستشعرTouch ID ومستشعر للإضاءة المحيطة- لوحة تحكم Force Touch التي تساعد على التحكم الدقيق في المؤشر، وتتميز بالقدرة على استشعار الضغط، وتفعيل خاصية النقر بقوة، والمسرّعات، والرسم الحساس للضغط، وإيماءات اللمس المتعدد Multi-Touch- الشبكة اللاسلكيةشبكة Wi-Fi 6 لاسلكية بمعيار 802.11axمتوافقة مع IEEE 802.11a/b/g/n/acتكنولوجيا ‏Bluetooth 5.0‏‏‏ اللاسلكية- الكاميراكاميرا FaceTime HD 720p- دعم الفيديويدعم في الوقت نفسه درجة الوضوح الكاملة على الشاشة المدمجة بملايين الألوان مع:شاشة خارجية واحدة بوضوح لغاية 6K وتردد 60Hzمخرج الفيديو الرقمي Thunderbolt 3مخرج DisplayPort ثابت عبر USB-Cدعم مخارج VGA وHDMI وDVI وThunderbolt 2 باستخدام محولات (تُباع على حدة)- الصوتمكبرات صوت ستيريو بنطاق ديناميكي عالٍصوت ستيريو بنطاق واسعدعم تشغيل الصوت بتقنية Dolby Atmosمقبس مقاس 3.5 مم لسماعات الرأس‏‏‏‏‏- الحجم والوزن‏‏‏‏‏الطول: 1.56 سمالعرض: 30.41 سمالعمق: 21.24 سمالوزن: 1.4 كلغ- محتويات العلبة‏‏MacBook Pro‏‏‏ مقاس 13 إنشمحول طاقة USB-C بقدرة 61 واطكابل شحن USB-C ‏(2 متر)- الالوان: فضى ورمادي غامق- السعر الرسمي :- نسخة السعة التخزينية 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1299 دولارا امريكيا- نسخة السعة التخزينية 512 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1499 دولاار امريكيايمكن زيادة الرام إلى 16 جيجا والسعة التخزينية إلى 2 تيرا بايت وسوف يزيد السعر وفقا لذلك ويختلف سعر الجهاز من بلد لاخر