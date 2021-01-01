

مؤتمر أبل| مواصفات وسعر جهاز «MACBOOK PRO» الجديد مؤتمر أبل| مواصفات وسعر جهاز «MACBOOK PRO» الجديد

كشفت شركة أبل، في مؤتمر لها اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عن أول كمبيوتر محمول ماك بوك برو MacBook Pro لها، والذي سيعمل على معالج من تصميم أبل.



ويأتي جهاز ماك بوك برو MacBook Pro الجديد، بحجم 13 بوصة، ويبدأ بسعر 1.299 دولارًا.



ويضم الجهاز معالج M1 الجديد من أبل، والذي تقول الشركة إنه يتميز بـ"أسرع نواة وحدة المعالجة المركزية في العالم"، وأسرع رسومات مدمجة، ومكاسب كبيرة في القوة والأداء مقارنة بشرائح إنتل التي استخدمتها سابقًا.

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وقالت أبل، إن الأداء على جهاز ماك بوك برو MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة أسرع بمقدار 2.8 مرة، مع رسومات تصل إلى خمس مرات أسرع من الجيل السابق، وعلى عكس جهاز MacBook Air الجديد، فإنه لا يزال يتميز بنظام مروحة تبريد نشط، كما لا يزال هناك شريط يعمل باللمس، إلى جانب منفذي Thunderbolt 4 (موجودان على الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول).ويشهد عمر البطارية أيضًا قفزة كبيرة، تصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب و 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وتقول أبل أن هذا أطول بـ 10 ساعات من ذي قبل، وأطول عمر للبطارية على الإطلاق على جهاز Mac.وأجهزة ماك بوك برو MacBook Pro الجديدة، ليست أجهزة Mac الجديدة الوحيدة التي تعمل على Apple silicon، فقد أعلنت الشركة أيضًا عن جهاز MacBook Air جديد، مقاس 13 بوصة، وجهاز Mac mini جديد، وكلاهما يعمل أيضًا على شريحة M1.