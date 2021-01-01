

قد تتجسس عليك.. كيف تؤمن حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قد تتجسس عليك.. كيف تؤمن حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

مميزات عديدة تحتوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها تسهيل التواصل مع الآخرين من مختلف دول العالم بطريقة مجانية، إلا أنها في الوقت ذاته لديها بعض العيوب والسلبيات التي تقلق المستخدمين، وعلى رأسها التجسس، والاستيلاء على بياناتك عن طريق بعض قراصنة الهاكرز.



وفي هذا السياق، يقول الخبير التقني ومدير شركة "الاحتياطي الفكري" الروسية، بافل مياسوييدوف، في تصريحات صحفية، إن القرار النهائي لحذف تطبيق معين من الهاتف الذكي يقع على عاتق مستخدم الهاتف نفسه، فينبغي العلم، أن أي تطبيق للمراسلة والتواصل الاجتماعي له إيجابيات وسلبيات بنفس الوقت، بحسب موقع "روسيا اليوم".



وأشار "بافل" إلى أن إيجابيات هذه التطبيقات تتمثل في توفير إمكانية التواصل للمستخدم، والبقاء على اتصال مع المقربين أو المعارف من جميع أنحاء العالم، لكن سلبياتها هي التجسس على المستخدمين كما توجه إليها التهم عادة.

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وعدد الخبير التقني عيوب تلك التطبيقات، بأنها تشغل مساحة في ذاكرة الهاتف، كما أنها تساهم في تفريغ طاقة البطارية بشكل أسرع، حيث يرى العديد من المستخدمين أنه من الأفضل الاطلاع على قائمة منشورات فيسبوك من جهاز الكمبيوتر كون التطبيقات في الهواتف تسرع عملية تفريغ البطارية، لذلك نصح "بافل"، بإزالة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي من هواتفهم إذا كان لا يستعمله أو لا يعتمد عليه بشكل أساسي.طريقة حماية حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعيوهناك العديد من الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتباعها، لتجنب عملية التجسس على هاتفهم أو الحصول على بياناتهم، عن طريق بعض الهاكرز، ويرصدها عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، كالتالي:خطوات تأمين حسابك على فيس بوك1- وضع كلمة مرور يصعب تخمينها.2- عليك تفعيل وضع المصادقة الثنائية (Two Factor Authentication) عن طريق الآتي:- فتح الإعدادات الخاصة بحسابك على فيس بوك.- ثم الدخول إلى الأمان، وتسجيل الدخول.- يتم بعدها الذهاب إلى المصادقة الثنائية والضغط على تعديل.- الضغط على بدء الاستخدام، ومن ثم اختيار طريقة الأمان التي تريدها، على سبيل المثال اختيار "رسالة نصية".- ستصلك رسالة نصية إلى رقمك المسجل على فيس بوك، تحتوي على رقم، قم بكتابة الرقم داخل المربعات في فيس بوك، ومن ثم الضغط على التالي، ثم إكمال.أهمية خاصية المصادقة الثنائية:إذا تمت سرقة كلمة المرور الخاصة بك، وكانت هذه الخاصية تم تفعيلها، فلا يستطيع السارق الدخول إلى حسابك إلا عن طريق كتابة الكود المرسل إليك في رسالة نصية على الهاتف.خطوات تأمين حسابك على تويتر1 - الذهاب إلى المزيد، ومن ثم الإعدادات والخصوصية.2 - بعد ذلك تذهب إلى الحساب، ويتم اختيار الأمان بعدها، والتحقق من الدخول، وهو ما يعرف بـ (Login Verification).3 - الضغط على تفعيل.4 - كتابة كلمة المرور الخاصة بك، ثم الضغط على التالي.5 - يتم بعدها إرسال رقم التحقق.6 - تاتي خطوة كتابة الكود المرسل في رسالة نصية، وأخيرًا الضغط على التالي.خطوات تأمين حسابك على إنستجرام1 - الذهاب إلى الإعدادات، ومن ثم إلى الأمان.2 - اختيار المصادقة الثنائية.3 - الضغط على البدء بالاستخدام.4 - اختيار رسالة نصية.5 - كتابة الكود المرسل في رسالة نصية، ومن ثم الاستمرار.6 - الضغط على تم.