

يعني إيه نظام NightWare بساعة Apple Watch لمراقبة النوم بعد اعتماد أبل عليه يعني إيه نظام NightWare بساعة Apple Watch لمراقبة النوم بعد اعتماد أبل عليه

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على نظام NightWare لساعات أبل الذكية، حيث يدعم هذا النظام مراقبة نوم المستخدم بدقة أكثر لتحديد اضطرابات النوم نتيجة للأحلام المزعجة، فرغم أن الكثير من الشركات تدعم الساعات الذكية بميزة مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، إلا أن مهام هذه الميزة تقتصر على تحديد جودة النوم بشكل عام.



تطبيق NightWare

ويعمل التطبيق على الساعة الذكية للمساعدة فى علاج الكوابيس الناتجة عن الاضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة، إذ يستخدم بيانات حركة الساعة الذكية ومعدل ضربات القلب لاكتشاف ما إذا كنت تواجه كابوسًا ليهتز معصمك استجابة لذلك، فاذا أدرك التطبيق أن المستخدم يمر بكابوس، فإن Apple Watch ترسل اهتزازات فى محاولة لتعطيل الكابوس الذى يزعج المستخدم.



فيما تؤكد أبل على أن نظام NightWare سيدعم مستخدمي ساعات أبل الذكية بكفاءة في مراقبة دقيقة لساعات النوم، كما تأتي هذه الميزة لدعم المستخدمين ممن يواجهون اضطرابات منتظمة في النوم.



ويركز نظام NightWare على الأدوات الرئيسية لمراقبة نوم المستخدم، حيث يستخدم النظام القياسات الحيوية لتقدير مدى راحة المستخدم أثناء النوم، حيث يتم إرسال البيانات إلى خوادم شركة أبل التي تعتمد على خوارزمية تقوم على بناء ملف تعريفي خاص بالمستخدم لقياس أي تغييرات في حالة المستخدم أثناء النوم في المستقبل.





ويجب ارتداء Apple Watch المستخدمة مع تطبيق Nightware كل ليلة قبل النوم، ولا ينبغى استخدام التطبيق أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة فى السرير لأنه قد يؤدى إلى تنبيهات خاطئة، بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغى ارتداء الساعة بإحكام شديد، وفى حالة حدوث تهيج للجلد، يحتاج المستخدم إلى التوقف عن استخدامها على الفور.