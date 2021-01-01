إستثمرت شركة كوالكوم بكثافة في رقاقات 5G وهي الآن تجني الفوائد. أعلنت الشركة الأمريكية المتخصصة في تصميم الرقاقات والمعالجات عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر وللسنة المالية كاملة، وقد كشفت الشركة عن زيادة في الأرباح والمبيعات مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي ومع العام الماضي بأكمله.
لم تذكر الشركة أسبابًا محددة، ولكن وكالة الأنباء رويترز كشفت أن مودمات 5G المستخدمة من قبل شركة آبل في هواتف iPhone 12 Series الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء نجاح شركة كوالكوم.
وبلغت عائدات قسم الرقاقات في الشركة 4.97 مليار دولار أمريكي متخطية بذلك توقعات المحللين البالغة 4.59 مليار دولار أمريكي. كشف الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، السيد Steve Mollenkopf أن مساهمة العملاء الجديد كانت صغيرة، وأن معظم الدخل جاء من الشراكات التي كانت موجودة بالفعل.
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التعليقات على كوالكوم تُسجل نتائج ربع سنوية مذهلة، مدعومة بالطلبات القوية لمودمات 5G من آبل
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