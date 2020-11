جوجل تخطط لتوفير بعض مزايا Google Photos بنظام اشتراك مدفوع.. اعرف التفاصيل جوجل تخطط لتوفير بعض مزايا Google Photos بنظام اشتراك مدفوع.. اعرف التفاصيل

يستعد صور جوجل، وهو تطبيق لإدارة الصور وتعديلها، إلى توفير بعض حيل تعديل الصور لمشتركي Google One، فداخل الكود الخاص بآخر تحديث لصور جوجل، توجد دلائل تشير بوضوح إلى أن التطبيق يتحرك نحو تحقيق الربح، ومنها رسالة تقول: "بصفتك عضوًا في Google One ، يمكنك الوصول إلى مزايا تعديل إضافية"، و"احصل على مزايا تعديل إضافية من خلال عضوية Google One".



ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، يبدو أن جوجل تختبر بالفعل هذا النهج مع بعض الأشخاص في الوقت الحالي، ومع ذلك أكدت الشركة، أنها لا تنقل في الواقع أداة "color pop" المجانية إلى نظام الاشتراك الذى تتجه له، بل ببساطة تقدم إصدارًا جديدًا يمكن استخدامه على المزيد من الصور أكثر من ذي قبل.



ويمكن لأعضاء Google One تطبيق الميزة على المزيد من صور الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم بيانات متعمقة.



ولن تكشف جوجل عن أدوات ومزايا التعديل الأخرى التي قد تقرر تقديمها حصريًا لمشتركيها في Google One، قائلة إنه ليس لديها "ما تشاركه".



وتخصص Google One مقابل 100 جيجابايت من التخزين السحابي المنتشر عبر خدمات، مع الاشتراكات الشهرية التي تبدأ من 1.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا أنها تضيف ميزة VPN لمشتركي Google One على خطة 9.99 دولار شهريًا (سعة تخزين 2 تيرابايت).