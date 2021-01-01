

6 مميزات بـ «تليجرام» يفتقدها «واتساب».. تعرف عليه 6 مميزات بـ «تليجرام» يفتقدها «واتساب».. تعرف عليه

يُعتبر واتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية على مستوى العالم، إذ وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ملياري شخص حول العالم خلال شهر فبراير الماضي، كما وصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 100 مليار رسالة يوميًا، لذلك تستمر شركة واتساب في تقديم تحديثات وميزات جديدة للبقاء في صدارة المنافسة.



ودعمت الشركة التطبيق بالكثير من الميزات على مدار السنوات الماضية، منها: مكالمات الفيديو، وتحسين عناصر التحكم في الخصوصية، بالإضافة إلى المصادقة البيومترية، وميزة الرسائل الذاتية الاختفاء. ومع ذلك هناك الكثير من الميزات التي يفتقدها تطبيق واتساب، وتقدمها معظم تطبيقات المراسلة المنافسة.





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إليك المميزات التي يجب على تطبيق واتساب إضافتها:إرسال الرسائل بدون صوت:لا تتطلب كل رسالة ترسلها لأحد ردًا على الفور، فقد ينشغل الناس بعملهم أو بأمور أكثر إلحاحًا، لذلك يقدم تطبيق تيليجرام ميزة تُسمى (الإرسال بدون صوت) تتيح لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار.لاستخدام هذه الميزة ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال بعد كتابة رسالتك، ثم اختيار (الإرسال بدون صوت) Send without sound. سيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هاتفه لن يصدر صوتًا، وتعتبر هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال الرسائل دون إزعاج المستلم.دعم حسابات متعددة:لا يمكنك إنشاء أكثر من حساب واحد في تطبيق واتساب، حيث إنه يرتبط برقم واحد لكل هاتف، وإذا كان لديك هاتف يدعم شريحتين سيجب عليك اختيار رقم واحد منهما لتفعيل الحساب، حيث لا يتضمن واتساب خيارًا لتفعيل رقمين في الهاتف نفسه.في حين أن تطبيق تيليجرام – وهو أقرب منافس له – يقدم هذه الميزة؛ مما يتيح لك امتلاك ما يصل إلى ثلاثة حسابات في التطبيق.ميزة جدولة الإرسال:تُعتبر هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتساب أيضًا، حيث يمكن أن تكون مفيدة في إرسال التذكيرات التي تحتاجها إلى الأشخاص، أو إرسال التهاني في المناسبات، وغير ذلك.الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة في إصدار واتساب للأعمال تحت اسم (Away message)، ولكن حتى الآن تتطلب جدولة الرسائل في واتساب العادي استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية.تتوفر هذه الميزة أيضًا في تطبيق تيليجرام منذ أكثر من عام، حيث تسمح لك باختيار التاريخ والوقت لتسليم الرسالة.مساحة خاصة لحفظ الملاحظات:تتيح لك بعض تطبيقات المراسلة الشهيرة – مثل: تيليجرام، الوصول إلى مساحة خاصة بك لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين URL والمزيد، ولكن تطبيق واتساب لم يقدم هذه الميزة حتى الآن.بينما تأتي في تطبيق تيليجرام تحت اسم (Saved Messages)، ويمكنك الوصول إليها في إصدار سطح المكتب عن طريق الضغط على صورة ملفك الشخصي في أي محادثة، ثم الضغط على أيقونة (إرسال رسالة) التي تظهر في الزاوية اليمنى أسفل صورتك.ستظهر لك محادثة بعنوان (Saved Messages) يمكنك إرسال ما تريده إلى نفسك فيها، وسيتزامن ذلك تلقائيا مع التطبيق في هاتفك. كما يمكنك في تطبيق تيليجرام أيضا إنشاء قناة خاصة بك للغرض نفسه.ميزة تعديل الرسائل المرسلة:لا يقدم تطبيق واتساب حتى الآن ميزة (تعديل الرسائل المرسلة)، وهي ميزة ينتظرها المستخدمون منذ فترة، كما تقدمها الكثير من تطبيقات التراسل المنافسة.من أهم التطبيقات التي تقدمها هو تطبيق تيليجرام – سواء في الهواتف الذكية، أو في إصدار سطح المكتب – فإذا قمت بإرسال رسالة لأحد الأشخاص في تيليجرام واكتشفت بعد إرسالها أنها تتضمن معلومات غير صحيحة أو تتضمن أخطاء إملائية، أو تريد استبدال كلمة بأخرى، أو إجراء أي تعديل عمومًا، يتيح لك التطبيق 48 ساعة بعد الإرسال يمكنك خلالها إجراء أي تعديلات تريدها في الرسالة.ميزة استطلاعات الرأي:إذا أردت أن تجري استطلاعًا سريعًا للرأي في مجموعات واتساب العائلية، أو مجموعات العمل أو في مجموعات الأصدقاء لن تستطيع القيام بذلك الآن إلا من خلال الأدوات والتطبيقات الخارجية.