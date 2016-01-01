

انطلاق منصة «متوفر» لتكون أول «إنترنت مول» فى مصر انطلاق منصة «متوفر» لتكون أول «إنترنت مول» فى مصر

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الجديدة فى السوق المصرية «متوفر» عن تدشين أعمالها رسميًا، وتضم آلاف السلع والمنتجات التى تحظى باهتمام الكثير من العملاء، وتمثل المنصة أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية فى مصر، وكذلك للموزعين وأيضا لمصنعى الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، حيث تعمل المنصة على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها.



وقال وائل أبوالعلا، الرئيس التنفيذى لمنصة «متوفر»، إن هذا الموقع يعد الأول من نوعه، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد فى البحث عن أفضل العروض والمميزات، فمن خلالها يمكن التعرف على أكثر من عرض من مواقع مختلفة، والعميل سيكون صاحب القرار فى شراء المنتج من مكانه المفضل بأرخص الأسعار وأكثر المنتجات جودة.



وأكد الرئيس التنفيذى لـ«متوفر» أن الموقع يضم الهواتف المحمولة، التليفزيونات، الغسالات، الثلاجات، التكييفات، أجهزة الكمبيوتر، اللاب توب، التابلت، حيث تمثل هذه المنتجات أكثر من 70% من الشراء عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن اختيار شهر نوفمبر للإعلان عن بدء أعمال المنصة لأنه يشهد انطلاق موسم العودة للمدارس، كما أنه يسبق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء والسوداء التى تمثل أكثر عروض العام ازدهارًا فى عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.