

أبل تخطط لتطوير 2.5 مليون جهاز ماك بمعالجها الجديد بحلول فبراير 2021 أبل تخطط لتطوير 2.5 مليون جهاز ماك بمعالجها الجديد بحلول فبراير 2021

كشف تقريرلصحيفة Nikkei Asia ، أن شركة (TSMC) ستقوم بتصنيع رقائق السيليكون الخاصة بشركة أبل والمصممة لأجهزة MacBook الجديدة، وهذا يعنى أن المنتج القادم يمكن أن يحتوى أيضًا على شرائح A14 من iPhone 12 و iPad Air وقال التقرير: "تطلب شركة أبل من الموردين إنتاج 2.5 مليون جهاز كمبيوتر محمول MacBook مدعومًا بوحدة المعالجة المركزية المصممة داخليًا بحلول أوائل عام 2021، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة فى كاليفورنيا إلى تقليص اعتمادها بسرعة على رقائق إنتل.".



ومن المقرر أن تستضيف أبل حدث إطلاق عبر الإنترنت فى 10 نوفمبر، حيث ستعلن الشركة عن أجهزة المزودة بوحدات معالجة مركزية جديدة، وفى الآونة الأخيرة، قال المحلل فى شركة أبل Ming-Chi Kuo إن أول جهازين ماك مزودان بشريحة ARM سيكونان إصدارات جديدة من MacBook Air مقاس 13 بوصة و MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة.



تستبدل أبل معالجات إنتل الدقيقة بوحدات المعالجة المركزية الخاصة بها، وهذا يوضح فقط أن أبل تعتزم إزالة وحدات المعالجة المركزية القياسية من إنتل بالكامل فى أجهزة MacBook الخاصة بها.

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كما ذكرالتقرير أن شركة آبل تقدم أيضًا طلبات قوية لهواتف أيفون القديمة قبل موسم الأعياد لتعويض النقص فى هواتف iPhone 12 الجديدة.