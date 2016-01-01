فوجئ مستخدمو موقع تويتر الباحثون عن كلمة "خاسر" بنتيجة أولى غير معتادة وهي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وظهرت نتيجة البحث بعدما أعلنت مؤسسات إعلامية كبرى بأمريكا فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية متفوقا على ترامب وذلك بعد أربعة أيام من الإثارة عقب التصويت يوم الثلاثاء.
ووفقا لشبكة سكاي نيوز ففي المقابل يوجه البحث بكلمة "فائز" على زر "أشخاص" في تويتر، الذي يقترح حسابات أشخاص لمتابعتها، إلى حسابي بايدن ونائبته كاملا هاريس.
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التعليقات على روابط البحث على تويتر تربط ترامب بكلمة "خاسر"
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