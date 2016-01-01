

Xbox Series S يُخصص 364GB فقط من المساحة التخزينية الداخلية للألعاب Xbox Series S يُخصص 364GB فقط من المساحة التخزينية الداخلية للألعاب

ستبدأ مايكروسوفت بشحن أجهزة Xbox Series S للعملاء في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 10 نوفمبر. ومع ذلك، حصل أحد المستخدمين المحظوظين على شبكة Reddit على وحدة من جهاز Xbox Series S مبكرًا وأكد لنا أن جزءًا كبيرًا من الذاكرة التخزينية للجهاز مخصص لنظام التشغيل.



يحتوي جهاز Xbox Series S على ذاكرة تخزينية بحجم 512GB، منها 364 جيجابايت متوفرة لتثبيت الألعاب. وبالمثل، يحتوي جهاز Xbox Series X على ذاكرة تخزينية من نوع SSD بحجم 1 تيرابايت، يتوفر منها 802 جيجابايت لتثبيت الألعاب. لذا فإن هذا يمثل حوالي 30 في المئة من الذاكرة المحجوزة على Xbox Series S، ونحو 20 في المئة على Xbox Series X.



هذه الذاكرة التخزينية المحجوزة مخصصة لنظام التشغيل بالإضافة إلى ميزة Quick Resume، والتي تُستخدم لتخزين جيجابايتات من بيانات الألعاب، بحيث يمكنك القفز مباشرة مرة أخرى إلى حيث توقفت في اللعبة في آخر جلسة لعب.

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إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر لألعابك، ضع في إعتبارك أن الألعاب الكبيرة الحديثة من كبرى الأستوديوهات يكون حجمها ضخمًا، وهذا ما يعني بأنه يتوجب عليك شراء ذاكرة تخزينية خارجية. تصنع شركة Seagate ذاكرة تخزينية خارجة لأجهزة Xbox Series S و Xbox Series X تعمل بنفس سرعة الذواكر التخزينية الداخلية المستخدمة في كلا الجهازين. هذه الذاكرة التخزينية الخارجية تمتاز بسعة 1 تيرابايت وتُكلف 220 دولار أمريكي، وهناك خطط لإطلاق نسخة 2 تيرابايت أيضًا.تقول مايكروسوفت أن الألعاب الموجودة على جهاز Xbox Series S ستشغل مساحة أقل بنسبة 30 في المئة من تلك الموجودة في Xbox Series X، مما يجعل الذاكرة التخزينية أوسع قليلاً. أيضًا، يمكن للمطورين السماح لك بإلغاء تثبيت أجزاء من اللعبة.يحتوي كلا الطرازين من Playstation 5 على ذواكر تخزيية بسعة 825 جيجابايت، منها 664 جيجابايت متوفرة للألعاب، في حين تظل المساحة المتبقية محجوزة للنظام. وكما هو الحال مع أجهزة Xbox الجديدة، فأجهزة Playstation 5 الأحدث من Sony تدعم بدورها إمكانية زيادة الذاكرة التخزينية عن طريق الذواكر التخزينية الخارجية.