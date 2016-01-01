

Xiaomi تُعلن رسميًا عن الحاسوب المحمول Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition Xiaomi تُعلن رسميًا عن الحاسوب المحمول Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition

يستهدف الحاسوب المحمول الأحدث من شركة Xiaomi الأشخاص الذين يدرسون أو يعملون من المنزل في أوقات الجائحة هذه. هذا الحاسوب الجديد ليس سوى نسخة متدنية من الحاسوب Xiaomi Mi Notebook 14 العادي تُدعى Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition.



الحاسوب Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition الجديد لا يزال يضم هيكلاً مصنوعًا من الألومنيوم ويزن 1.5 كيلوجرام، في حين يمتاز بسمك يبلغ نحو 18 ملمتر. هذا الحاسوب يعمل بالجيل العاشر من المعالج Intel Core i3 الثنائي النوى، وبمعالج الرسوميات المدمج Intel UHD Graphics 620. هذه الخيارات الوحيدة المتاحة حاليًا على مستوى المعالج، وفيما يخص الذاكرة، فهذا الحاسوب المحمول الجديد يضم 8GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ونحو 256GB من الذاكرة التخزينية SSD.



كما يوحي إسمه، الحاسوب Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition يضم شاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ويضم كاميرا ويب في الحافة العلوية، كما أنه يأتي كذلك مع بطارية بقوة 46Wh تعد بتوفير 10 ساعات من الإستخدام العادي علمًا أنها تدعم الشحن السريع. تقول شركة Xiaomi أنه يُمكن إعادة شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون 35 دقيقة فقط.

تشمل الميزات البارزة الأخرى لوحة مفاتيح مُزودة بأزرار تستند على آلية المقص وتبعد عن بعضها البعض بنحو 1.3 ملمتر، وهي أيضًا محمية من الغبار بفضل طبقة رقيقة أسفل لوحة المفاتيح. توجد مكبرات مُزدوجة للصوت مدعومة بتقنية DTS، ويُمكنك فتح الحاسوب المحمول الخاص بك بإستخدام إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band.وفيما يخص الجانب المتعلق بالإتصالات، يضم الحاسوب Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition منفذ HDMI ومنفذي USB 3.1، ومنفذ USB 2.0 واحد، فضلاً عن منفذ السماعات 3.5mm.تبلغ تكلفة الحاسوب المحمول Xiaomi Mi Notebook 14 e-learning Edition نحو 34999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 470 دولار أمريكي، وكما سبق وأشرنا، فهو يأتي مع الخيارات المذكورة أعلاه فقط، مما يعني أنه لا يمكنك ترقية المعالج أو الذاكرة إذا كنت تبحث عن المزيد من قوة المعالجة أو المزيد من الذاكرة.







