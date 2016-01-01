

تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية تعملها إزاى.. كيفية استخدام Google Sheets لمساعدتك فى الالتزام بالميزانية

يكافح العديد من الأشخاص لدفع التزامتهم، ومعرفة كيفية إدارة فواتيرهم، ويمكن أن يساعد في الحصول على تطبيق مالي قوي لتقييم وضع ميزانيتك في تنظيم كل هذه المشكلات المالية لك، ومن بين ذلك Google Sheets الذى نرصد لك كيفية التعامل من خلاله وفقا لما ذكره موقع "the verge".



يمكنك تتبع النفقات على Google Sheet، وذلك من خلال إنشاء جدول البيانات بحيث يحسب تلقائيًا ثمن المبلغ، ويمكنك عمل العديد من الفئات للنفقات كما تريد، حيث يمكن إضافة متتبع الدخل، واختيار ما إذا كنت اشتريت شيئا باستخدام بطاقات الائتمان الشخصية أو المشتركة باستخدام القائمة المنسدلة.



أما عن طريقة استخدام Google Sheets:



الخطوة 1: قم بإنشاء جدول بيانات

لإنشاء جدول بيانات جديد:

- افتح شاشة "جداول البيانات" الرئيسية على sheets.google.com.

- اضغط فوق New Plus، سيؤدي هذا إلى إنشاء وفتح جدول البيانات الجديد.

- يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات جديدة من URL sheets.google.com/create.



الخطوة الثانية: تحرير جدول بيانات وتنسيقه

يمكنك إضافة أو تعديل أو تنسيق نص أو أرقام أو صيغ في جدول بيانات، ولتحرير وتنسيق جدول البيانات، استخدم الصيغ والوظائف في جدول البيانات.

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الخطوة الثالثة: المشاركة والعمل مع الآخرينيمكنك مشاركة الملفات والمجلدات مع الأشخاص واختيار ما إذا كان يمكنهم عرضها أو تحريرها أو التعليق عليها.