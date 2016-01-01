

MacBook Pro و MacBook Air هي أولى الحواسيب التي ستحصل على معالج آبل MacBook Pro و MacBook Air هي أولى الحواسيب التي ستحصل على معالج آبل

أكدت شركة آبل مؤخرًا أنها ستستضيف حدثًا في اليوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري حيث من المتوقع إلى حد كبير أن تكشف النقاب عن أولى حواسيب Mac المُزودة بالمعالج الخاص بها. ومع ذلك، هناك سؤال يطرح نفسه حاليًا هو من هي أولى الحواسيب التي ستستفيد من معالج آبل الجديد، ولكن الآن لدينا فكرة عن هوية هذه الحواسيب على ما يبدو.



وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء بلومبورج، فقد كشف كل من Mark Gurman و Debby Wu أن MacBook Pro و MacBook Air سيكونان أول من يحصل على معالج آبل الجديد. سينطبق هذا على نسختي 13 إنش و 16 إنش من MacBook Pro بالإضافة إلى نسخة 13 إنش من MacBook Air، ولكن الغريب في الأمر هو أنه لم يتم ذكر نسخة 12 إنش من MacBook التي تردد في الفترة الماضية أنه من المتوقع أن يتم إحياؤها من جديد مع مُعالج آبل الأحدث.



لن تحصل الطرازات الجديدة على تصاميم جديدة وستستمر في إستخدام نفس التصاميم المُستخدمة في التشكيلة الحالية، ولكن من المتوقع أن يتم تزويدها بمعالج جديد يستند على المعالج Apple A14 Bionic المُستخدم حاليًا في تشكيلة iPhone 12 Series و iPad Air 2020. من المثير للإهتمام أن تقوم شركة آبل بإستخدام معالجها الخاص في حواسيب MacBook Pro لأنه من غير الواضح مدى جودة أداء المعالج الجديد وما إذا كان سيصل إلى المستوى المرغوب فيه من حيث الأداء مما يُخول له التنافس مع حواسيب MacBook Pro التي تستخدم معالجات Intel.

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على أي حال، يجب أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل، لذلك إذا كنت تفكر في شراء MacBook Pro أو MacBook Air جديد، فربما يجب عليك الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الطرازات الأحدث تستحق الشراء أكثر من نظيرتها المُزودة بمعالجات Intel.