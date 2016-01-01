

طريقة توصيل وحدة تحكم PS4 بهاتفك الأيفون طريقة توصيل وحدة تحكم PS4 بهاتفك الأيفون

نظرًا لأن ألعاب أيفون ممتعة، فقد تكون بعض آليات اللعب صعبة للتنقل عندما يكون كل ما لديك هو شاشة تعمل باللمس، وهذا ينطبق بشكل خاص على ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول والألعاب الأخرى التى تتطلب حركة جيدة، ولكن يمكنك توصيل وحدة تحكم PS4 بجهاز أيفون الخاص بك، واستخدامها لممارسة ألعاب أيفون.



لاحظ أنه ليست كل الألعاب تدعم وحدة التحكم، ولن يخبرك App Store عمومًا بالألعاب التى تسمح بذلك أم لا، الطريقة الحقيقية الوحيدة لمعرفة ذلك هى إجراء بحث عبر الإنترنت أو اختباره بنفسك، ويمكنك البدء عن طريق توصيل جهاز التحكم PS4 الخاص بك من خلال قائمة Bluetooth الخاصة بـ أيفون.



كيفية توصيل وحدة تحكم PS4 بهاتف أيفون

1. على وحدة تحكم PS4 ، اضغط على أزرار PlayStation و Share، واستمر فى الضغط على كليهما حتى يبدأ ضوء الإضاءة الخلفية فى الوميض، مما يشير إلى أن جهاز التحكم PS4 فى وضع الإقران.

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2. عندما تكون وحدة التحكم فى وضع الاتصال، افتح تطبيق إعدادات جهاز أيفون، وحدد علامة التبويب "Bluetooth"، وتأكد من تمكين Bluetooth على جهاز أيفون الخاص بك - إذا لم يكن كذلك، يمكنك الضغط فوق شريط التمرير الموجود أعلى هذه الشاشة لتشغيله.3. سيقوم جهاز أيفون الخاص بك بالبحث عن أجهزة Bluetooth القريبة، وعندما تعثر على وحدة التحكم الخاصة بك، يجب أن ترى اسمها يظهر تحت "أجهزة أخرى" ، وإذا كنت تستخدم وحدة تحكم PS4 رسمية، فمن المحتمل أن يطلق عليها "DUALSHOCK 4 Wireless Controller"، اضغط عليه للاتصال.4. انتظر لحظة، وبمجرد اتصال وحدة التحكم بنجاح، سيتم إدراج وحدة التحكم ضمن "أجهزتي" مع كلمة "متصلة".