احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

صورة الخبر: احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية
احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة «كاسبرسكي» الروسية أن 46 % من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يحرصون على اختيار كلمات مرور جديدة وفريدة لحساباتهم الرقمية على الإنترنت.

ذكرت صحيفة «الإمارات اليوم»، مساء اليوم الخميس، أن الدراسة البحثية التي نشرتها شركة «كاسبرسكي» لتكنولوجيا المعلومات، أكدت أن 18% من المشاركين في الدراسة يستخدمون كلمة المرور نفسها لجميع حساباتهم، وهي نسبة باعثة على القلق.

وأوضحت أنه من الممكن، إذا تسربت كلمة مرور واحدة، أن يصبح هؤلاء معرضين لخطر اختراق جميع حساباتهم واستغلالها بطرق مختلفة. كما أظهرت الدراسة أن كثيرا من المستخدمين يسيئون التعامل مع كلمات المرور من خلال اللجوء إلى طرق غير آمنة لتذكّرها.

وأكد حوالي 28 % من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، بتدوين كلمات المرور الخاصة بهم على دفاتر للمساعدة في تذكّرها، في حين ذكر 15% أنهم سمحوا لمتصفح الويب بتخزين كلمات المرور، و23 % أنهم حفظوها في ملف على الحاسوب.

وقال 16% إنهم سجلوا كلمة المرور على قطعة ورق وضعوها بالقرب من الحاسوب، في وقت حذرت الدراسة من أنه حتى إذا كانت كلمة المرور قوية من حيث تركيبها، فإن الاستهتار في حفظها يجعلها عرضة لحصول الآخرين عليها.



المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على احذر.. تاريخ ميلادك يمكن أن يكون سببا في سرقة بياناتك الشخصية والمصرفية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74555

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager