تسريبات عن مواصفات المعالج SNAPDRAGON 875
تعتزم شركة كوالكوم، إطلاق الجيل الجديد من المعالج سناب دراجون « Snapdragon 875 »، الشهر المقبل.
وقال أحد المسربين على الشبكة الإجتماعية الصينية «Weibo»، يرتكز المعالج على معمارية جديدة تماماً، ستحتوي شريحة 5 نانومتر على نواة واحدة فائقة القوة Cortex-X1 تعمل بسرعة 2.84 جيجاهرتز، وثلاثة من نوع Cortex-A78 بتردد 2.42 جيجاهرتز، وأربع وحدات Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 1.8 جيجاهرتز.
ووفقا لموقع gsmarena، كشف المُسرب أن Snapdragon 875 سيأتي أيضًا بوحدة معالجة رسومات Adreno 660 جديدة، وسيتم تحسين ذاكرة التخزين المؤقت، وعرض النطاق الترددي للذاكرة وستوفر منصة Qualcomm الجديدة استهلاكًا منخفضًا للطاقة بشكل أفضل، مما يجعل عمر البطارية أطول.
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