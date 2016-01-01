الإختبارات الأولية للمعالج Snapdragon 875 تبدو واعدة. تأتي أحدث المعلومات على شكل نتيجة لإختبارات الأداء على منصة Master Lu تم نشرها من قبل المسرب الصيني البارز Digital Chat Station، والتي تخص جهاز أولي يستخدم المعالج Snapdragon 875 القادم من كوالكوم.
المعالج Snapdragon 875 القادم يواصل إستخدام التركيبة 4+3+1، ومن المثير للإهتمام أن النواة الرئيسية في هذا المعالج لا تزال تعمل بتردد 2.84GHz كما هو الحال في المعالج Snapdragon 865 الحالي، وأقل من التردد 3.09GHz الذي تعمل به النواة الرئيسية في المعالج +Snapdragon 865. لا يزال التصميم المُحدث يقدم نتيجة أعلى مما حققه المعالج Snapdragon 865، كما تفوق على المعالج HiSilicon Kirin 9000 الأحدث من شركة Huawei بفارق كبير.
ومع ذلك، أفضلية المعالج Snapdragon 875 لم تمتد إلى معالج الرسوميات، فهذا الأخير حقق نفس النتيجة التي حققها معالج الرسوميات Mali-G78 MP24 المستخدم في المعالج HiSilicon Kirin 9000.
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التعليقات على Snapdragon 875 يتفوق على HiSilicon Kirin 900 في إختبار المعالج المركزي
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