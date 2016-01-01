على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت مايكروسوفت بدمج OneDrive ، خدمة التخزين السحابى الخاصة بها، بإحكام فى ويندوز، وكان استخدام OneDrive يسبب الإزعاج، والآن تم دمج OneDrive مباشرة فى ويندوز، ويمكن استخدامه تلقائيًا، وبمجرد تثبيت OneDrive على جهاز كمبيوتر شخصى وإعداد حسابك، يجب أن ترى OneDrive وجميع مجلداته الفرعية فى مستكشف الملفات.
لمشاهدة ملفات OneDrive الخاصة بك فى مستكشف الملفات، تحتاج إلى ربط الكمبيوتر بحساب OneDrive الخاص بك، ويمكن القيام بهذا الأمر كما يلى:
1. اضغط فوق مربع بدء البحث واكتب "OneDrive"، وعندما يظهر OneDrive فى نتائج البحث، اضغط فوقه.
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التعليقات على طريقة إضافة OneDrive إلى مستكشف الملفات بجهاز ويندوز 10
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