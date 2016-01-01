

مايكروسوفت تجعل متصفح EDGE أسرع وأكثر عملية مايكروسوفت تجعل متصفح EDGE أسرع وأكثر عملية

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستجعل من متصفح Edge أسرع أداء وأكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.



وأشارت الشركة في تدوينة لها على الإنترنت، إلى أن الميزة الجديدة التي بدأت بالظهور عند بعض مستخدمي Edge عبر أنظمة "ويندوز-10" تدعى Start-Up Boost، والهدف من هذه الميزة هو تسريع عملية تشغيل المتصفح من سطح المكتب أو عبر شريط المهام في واجهة التشغيل.





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ووفقا لروسيا اليوم، الفكرة في هذه الميزة هي أنها تجعل المتصفح يعمل بوضعية الاستعداد بعد إغلاق نافذة استخدامه، لكنه بهذه الوضعية يستهلك أقل قدر من البيانات والطاقة، وعند الضغط على أيقونة المتصفح من جديد سيبدأ العمل بسرعة وسيشعر المستخدم باستجابة أسرع حين تشغيل الصفحات ومواقع الإنترنت.وللتحقق فيما إذا كانت هذه الميزة قد وصلت إلى نسخة المتصفح في الحاسب يتوجب على المستخدم تشغيل Edge في الحاسب، ومن ثم الضغط على النقاط الثلاث التي تظهر على الجهة اليمنى العليا من الشاشة، والدخول إلى خيار الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار System، وبعدها خيار "تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق المتصفح".