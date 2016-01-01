

7 حيل بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر البطىء.. جربها 7 حيل بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر البطىء.. جربها

الكثير منا قد يعانون من بطء جهاز الكمبيوتر، الذي قد يعيق العمل والتصفح بشكل أو بآخر، وموقع "بيزنس إنسايدر" Business Insider كشف عن 7 أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء جهاز الكمبيوتر:



1- تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل جهاز الكمبيوتر من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.



2- تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.



3- فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات على أساس دوري.



4- إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).



5- استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.



6- استخدام خدمة ReadyBoost المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة جهاز الكمبيوتر الرئيسية على حساب ذاكرة (فلاش).



7- التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.



