مهندس مصري يكتشف ثغرة أمنية في "فيسبوك".. والموقع يكرمه

نجح المهندس المصري من مدينة الأقصر، محمد عبد العاطي في اكتشاف ثغرات أمنية في موقع "فيسبوك"، وكافأته إدارة الموقع وتم وضعه في قائمة الشرف الخاصة بالباحثين الأمنيين لعام 2020.
وأكد المهندس محمد عبد العاطي، أنه تم تكريمه بعد أن اكتشف مشكلة أمنية في أحد عناصر البنية التحتية التي تقوم الشركة باستخدامها وتسمح باستخراج بعض المعلومات عن النظام الداخلي لخوادم "فيسبوك". وقال إنه أبلغ إدارة الموقع عن الثغرة أثناء فترة الحظر المفروض بسبب وباء كورونا، حيث تواصل مع فريق "فيسبوك" أكثر من مرة لمراجعة التفاصيل الفنية الخاصة بالثغرة بشكل دقيق قبل أن يتم إغلاق الثغرة وتسجيله في قائمة الشرف.
والجدير بالذكر أن "فيسبوك" من المواقع التي تسمح لمكتشفي الثغرات الأمنية بالبحث عن الثغرات فيه وإبلاغها للموقع بدون استغلالها بشكل مضر للموقع أو المستخدمين، ويتم إدراج مكتشفين الثغرات في قائمة شرف يتم تحديثها بشكل سنوي. وأشار عبد العاطي إلى أنه قد سبق له الإبلاغ عن ثغرات مختلفة في موقع "فيسبوك"، وهي المرة الرابعة التي تم إدراج اسمه في قائمة الشرف.
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