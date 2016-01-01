

طريقة التحميل من اليوتيوب بدون برامج طريقة التحميل من اليوتيوب بدون برامج

في الفترة الأخيرة تعددت برامج تحميل الفيديوهات من Youtube ولكن هناك العديد من المستخدمين الذين يبحثون عن طريقة التحميل من اليوتيوب دون برامج، بشكل عام لتنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة يجب عليك تثبيت برنامج أو إضافة في متصفحك ومع ذلك، سأعرض لكم في هذا المقال أفضل طريقة لتنزيل مقاطع فيديو YouTube دون استخدام البرامج.



طرق التحميل من اليوتيوب بدون برامج

هناك أكثر من طريقة لتحميل الفيديوهات من دون اللجوء إلى تحميل برامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك حيث يمكنك التحميل من اليوتيوب دون برامج بكل سهولة ولن يستغرق الأمر دقيقتين. وفيما يلي طرق تحميل الفيديوهات من Youtube دون برامج.



- تغيير بسيط على عنوان Url الخاص بالفيديو

هذه الطريقة تعتبر الأسهل لأنها تتم من خلال موقع يوتيوب، وكل ما سيتوجب عليك فعله هو الدخول إلى الفيديو الذي تريد تحميله على جهازك ومن عنوان Url الخاص بالفيديو قم بكتابة SS قبل كلمة youtube ليصبح رابط الفيديو هكذا https://www.ssyoutube.com/watch?v=P66GgswsvCc ثم قم بالضغط على Enter، وبعد ذلك سيتم تحويلك تلقائيا إلى موقع التحميل انتظر حتى تظهر أمامك معاينة الفيديو ثم قم بالضغط على كلمة تحميل و قبل ذلك يمكنك اختيار التنسيق الذي تريد تحميل الفيديو به.

قد يعجبك أيضا... loading...

- تنزيل الفيديوهات باستخدام موقع Video Soloمن خلال موقع Video Solo ستتمكن من تحميل الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب ومواقع الفيديو الأخرى بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بكل سهولة حيث إن هذا الموقع يدعم التحميل من مواقع متعددة تشمل YouTube وInstagram وSoundCloud وFacebook وVimeo وغيرها بالإضافة إلى أنه يتيح لك إمكانية اختيار التنسيق والجودة الذي تريد تحميل الفيديو بها كما أنه يعرض عليك حجم الفيديو الخاص بكل جودة مدعومة لكي ترى ما هو الحجم المناسب لجهازك. وإليكم خطوات التحميل من اليوتيوب بدون برامج عبر Video Solo.قم بالدخول إلى موقع Video Solo من خلال هذا الرابط.ثم اذهب إلى الفيديو الذي تريد تحميله وانسخ عنوان URL الخاص به ومن الصفحة الرئيسية لموقع Video Solo ستجد مستطيلا يطلب منك إضافة عنوان URL قم بوضعه واضغط على كلمة تحميل.انتظر قليلا حتى تتم معاينة الفيديو ثم اختر الجودة والتنسيق الذي تريد تحميل الفيديو بها.وبعد ذلك سيتم تحميل الفيديو على جهازك؛ ابدأ في مشاهدتها وجرب هذه الطريقة في كل مرة تحتاج إلى تنزيل فيديو.- استخدام موقع Keepv.id لتحميل الفيديوهاتيعتبر KeepVid من أفضل المواقع المتخصصة في تنزيل مقاطع الفيديو مجانا وذلك لأنه يدعم تنزيل الفيديوهات من أي موقع موجود سواء كان مشهورا أو غير مشهور وأيضا مع إمكانية اختيار تنسيق وجودة الفيديو التي تريدها، وبالرغم من أن هذا الموقع يعمل باللغة الإنجليزية فقط إلا أنه بسيط للغاية وسهل الاستخدام ولن تواجهك أي مشاكل أثناء استخدامه؛ على أي حال سأعرض عليكم طريقة استخدام موقع Keepv.id لتحميل الفيديوهات.اذهب إلى موقع Keepv.id.انسخ والصق رابط الفيديو الذي تريد تنزيله في الحقل الفارغ لعنوان URL.قم بالضغط على زر GO أو اضغط على Enter من لوحة المفاتيح.سيتم تحويلك إلى صفحة التحميل اضغط على زر Download Video حتى يتم تحميل الفيديو على جهازك وإذا كنت تريد اختيار جودة أو تنسيق معين ستجد أمامك جدولا لتنزيل الفيديو بتنسيقات وجودة مختلفة اضغط على زر Download الموجود بجانب الحجم والجودة التي تريدها (مثل 960 × 720 MP4).سيبدأ تنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.التحميل من اليوتيوب من خلال موقع ClipConverter.ccClipConverter هو موقع آخر لتحميل الفيديوهات من اليوتيوب يمكنك استخدامها في حالة إذا أردت تنزيل الفيديو بخيارات أكثر على مستوى الجودة أو التنسيق حيث يدعم التنزيل بتنسيق MP3 أو AAC أو MP4 أو 3GP أو Avi أو حتى Mov و MKV مع جودات مثل 360p أو 720p أو 1080p أو 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية للفيديوهات.فقط قم بالدخول إلى الموقع وقم بوضع الرابط الخاص بالفيديو وانتظر حتى تظهر المعاينة ثم اختر الجودة والتنسيق الذي تريد التحميل بهما، هذا الموقع سهل الاستخدام بسبب بساطة الواجهة الخاصة به ولكن هناك شيء واحد يعيبه وهو كثرة الإعلانات وهذا ما جعلني أضعه في آخر طرق التحميل من اليوتيوب بدون برامج.