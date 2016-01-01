

مايكروسوفت تحدد 10 نوفمبر لتدشين أجهزة ألعابها Xbox Series X | S عبر الإنترنت مايكروسوفت تحدد 10 نوفمبر لتدشين أجهزة ألعابها Xbox Series X | S عبر الإنترنت

حددت شركة مايكروسوفت يوم 10 نوفمبر الحالي موعدًا لتدشين الجيل الجديد من أجهزة ألعاب Xbox Series X و Xbox Series S.



وستعقد مايكروسوفت حدثًا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية سيتم بثه على قنواتها YouTube، Twitch، Facebook Gaming.



تقول مايكروسوفت في بيانها حول الحدث القادم: “نحن فخورون جدًا بما سنقدمه خلال حفل تقديم أجهزتنا الجديدة مع مجموعة ألعاب يتقدمها Assassin’s Creed Valhalla، و Dirt 5، وGears 5، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب المميزة الأخرى.”

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ستسلط الشركة الضوء على شراكتها مع AMD كونها المزود الأساسي لمعالجات أجهزة ألعابها منذ إطلاق Xbox 360 والذي لعب محوريًا لإنطلاق سلسلة أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S. كما أن الأجهزة الجديدة ستأتي مع معالجات بمعمارية Zen 2 و RDNA 2 الحديثة لتكون الوحيدة بالعالم التي توفر دعمًا كاملًا للأجزاء الداخلية المتوافقة مع قدرات RDNA 2.من المنتظر أن تأتي أجهزة مايكروسوفت الجديدة مع نسخة عادية بمحرك أقراص ونسخة رقمية لأول مرة بدون محرك أقراص.كانت مايكروسوفت قد أطلقت فيديو تشويقي للجيل الجديد من أجهزتها لتسليط الضوء على أبرز المزايا في شهر سبتمبر الماضي.يُشار أن الطلب المسبق على أجهزة Xbox قد بدأ بتاريخ 22 سبتمبر، والحدث القادم سيكون بالتزامن مع إطلاقها في السوق.يمكن إلقاء نظرة على أجهزة مايكروسوفت Xbox Series X و Xbox Series S في الفيديو التالي: