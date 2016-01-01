

انستجرام ترفع الحد الزمني للبث المباشر حتى 4 ساعات وتُحدث قسم IGTV انستجرام ترفع الحد الزمني للبث المباشر حتى 4 ساعات وتُحدث قسم IGTV

أعلنت انستجرام عن تحديثات جديدة لتطبيقها تضيف عدة مزايا بما فيها تمديد الحد الزمني للبث المباشر إلى 4 ساعات لجميع المستخدمين وإمكانية أرشفة محتوى البث المباشر، بجانب تحديث قسم البث المباشر في قسم IGTV.



كانت انستجرام تتيح البث المباشر لمدة 60 دقيقة، لكنها الآن تمددها حتى 4 ساعات بسبب التغيير العالمي الذي فرضه كورونا.



وتعلل الشركة رفعها مدة البث لتصل حتى 4 ساعات، بقولها: سيساعد هذا التغيير المستخدمين مثل مدربي (اليوجا واللياقة البدنية والمعلمين في المدارس وغيرهم) الذين اضطروا إلى التحوّل إلى الفصول الافتراضية أو الموسيقيين الناشئين أو الفنانين الذين يستضيفون الحوارات مع زملائهم للتفاعل مع جمهورهم دون انقطاع بعد مرور مدة 60 دقيقة.”

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انستجرام ترفع الحد الزمني للبث المباشر حتى 4 ساعات وتُحدث قسم IGTVوتشترط انستجرام أن تكون الحسابات متوافقة مع سياستها وبدون انتهاكات سابقة حتى يتمتع أصحابها بالقدرة على البث حتى 4 ساعات.على نفس الجانب، ستتيح انستجرام قريبًا إمكانية أرشفة البث المباشر على الحسابات لمدة تصل 30 يومًا بطريقة مشابهة لأرشفة القصص.كذلك، سيحصل قسم البث المباشر داخل IGTV على تحديث جديد كما هو الحال مع نهاية فيديوهات البث المباشر التقليدية.تقول انستجرام عن تحديث البث المباشر وإضافة المزيد من الخصائص لمساعدة صانعي المحتوى: “يعد هذا التحديث في قسم “البث المباشر” خطوة جديدة في مسيرتنا التي تهدف إلى تصميم الأدوات والطرق المبتكرة لمساعدة منشئي المحتوى على تحقيق ذلك.”