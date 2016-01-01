انستجرام ترفع الحد الزمني للبث المباشر حتى 4 ساعات وتُحدث قسم IGTV

أعلنت انستجرام عن تحديثات جديدة لتطبيقها تضيف عدة مزايا بما فيها تمديد الحد الزمني للبث المباشر إلى 4 ساعات لجميع المستخدمين وإمكانية أرشفة محتوى البث المباشر، بجانب تحديث قسم البث المباشر في قسم IGTV.
كانت انستجرام تتيح البث المباشر لمدة 60 دقيقة، لكنها الآن تمددها حتى 4 ساعات بسبب التغيير العالمي الذي فرضه كورونا.
وتعلل الشركة رفعها مدة البث لتصل حتى 4 ساعات، بقولها: سيساعد هذا التغيير المستخدمين مثل مدربي (اليوجا واللياقة البدنية والمعلمين في المدارس وغيرهم) الذين اضطروا إلى التحوّل إلى الفصول الافتراضية أو الموسيقيين الناشئين أو الفنانين الذين يستضيفون الحوارات مع زملائهم للتفاعل مع جمهورهم دون انقطاع بعد مرور مدة 60 دقيقة.”
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