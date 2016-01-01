

أفضل المواقع البديلة لليوتيوب أفضل المواقع البديلة لليوتيوب

بلا شك يعتبر موقع YouTube لبث مقاطع الفيديو المجانية عبر الإنترنت هو الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم حيث يستضيف المليارات من مقاطع الفيديو التي يشاهدها الأشخاص يوميا، ومن الصعب جدا أن تجد شخصا لا يدخل إليه ويشاهد الفيديوهات؛ ومع إضافة كمية كبيرة من المحتوى كل يوم تستمر قاعدة المستخدمين الواسعة في النمو بنشاط ومع ذلك تتم مراجعة إرشادات النظام الأساسي دون أي إشارة مسبقة وفي بعض الأحيان يتعذر الوصول إلى موقع اليوتيوب YouTube وهذا ما جعل العديد من المستخدمين يبحثون عن أفضل المواقع البديلة لليوتيوب التي يمكنها تقديم فيديوهات مجانية ومحتوى مشابه، وإذا كنت واحدا منهم وتبحث عن مواقع بث فيديو مختلفة فإليك قائمة بأفضل أفضل المواقع البديلة لليوتيوب في عام 2020.



المحتويات إخفاء

1 - موقع ديلي موشن DailyMotion

2 - موقع فيميو Vimeo

3 - موقع ميتاكافيه Metacafe

4 - موقع DTube

5 - موقع فيوه Veoh

- موقع ديلي موشن DailyMotion

موقع DailyMotion يعتبر أفضل بديل لليوتيوب على الإطلاق وذلك لأنه استنسخ تخطيط YouTube بشكل أساسي وقام بتزويده بمحتوى عالي الجودة مع قيود أقل، كما أنه يحتوي على كل ما اعتدت عليه من YouTube بما في ذلك قوائم التشغيل والصفحة الرئيسية ومقاطع الفيديو الموصى بها والفئات ويتمتع بمستوى عالٍ من جودة المحتوى.



في هذا الموقع سياسات حقوق الطبع والنشر ليست مخيفة مثل YouTube وهذا يعني أنك ستتمكن من تحميل أي فيديوهات مختلفة على القناة الخاصة بك على موقع ديلي موشن من دون أن يتم حظر الفيديو وهذا ما جعلني أضعه في مقدمة قائمتنا لأفضل المواقع البديلة لليوتيوب، هناك أيضا خيار تحقيق الدخل من المحتوى عبر الإعلانات لذلك يمكن أن يتوقع المشاهدون رؤية إعلانات على بعض مقاطع الفيديو بينما تكون مقاطع الفيديو الأخرى خالية تماما من الإعلانات.

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- موقع فيميو VimeoVimeo هو عبارة عن منتدى استضافة الفيديو للفنانين وصانعي الأفلام الراقين حيث يشجع المهنيين في مجالات مثل الموسيقى والرقص والتصوير السينمائي والتصوير الفوتوغرافي وما إلى ذلك على عرض أعمالهم كما أنه يعمل بإرشادات صارمة لتحميل المحتوى لأنه يتميز باستضافة المحتويات عالية الجودة ولا يستضيف مقاطع الفيديو العشوائية عن القطط والكلاب؛ لذلك إذا كانت مقاطع الفيديو الكلاسيكية القصيرة أو المقاطع الموسيقية التجريبية أو اللقطات المثيرة للاهتمام هي الشيء الذي تفضله فإن Vimeo هو مكانك المفضل.- موقع ميتاكافيه MetacafeMetacafe هو أحد أفضل المواقع البديلة لليوتيوب ويعتبر من أقدم المنافسين لأنه ظهر في عام 2003 حتى قبل بدء تشغيل YouTube، يتخصص هذا الموقع في محتوى الفيديوهات القصيرة حيث يركز على عرض مقاطع الفيديو القصيرة التي تبلغ مدتها 90 ثانية والتي تقدمهذا الموقع بسيط جدا وسهل الاستخدام حيث يتم تقسيم المحتوى في أقسام مصنفة بدقة لتحسين التصفح وتخدم حوالي 40 مليون مشاهد، لهذا يعتبر Metacafe ممتعا في حالة إذا كنت ترغب فقط في مشاهدة بعض الفيديوهات المرحة وقضاء وقت ممتع ولكن إذا كنت تبحث عن مقاطع فيديو كبيرة مثل الأفلام أو حلقات المسلسلات أو موضوع معقد فإن موقع ميتاكافيه ليس مناسبا لك.- موقع DTubeموقع DTube هو عبارة عن نسخة مصغرة من موقع يوتيوب الشهير حيث يأتي مع واجهة مستخدم تبدو متشابهة جدا معه بالإضافة إلى القائمة الجانبية التي يمكنك من خلالها الوصول إلى مقاطع الفيديو الرائجة والمضافة حديثا والمشاهدة على الصفحة الرئيسية، هناك أيضا خيار لحفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقا في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وعلاوة على ذلك فإن أفضل جزء هو أن DTube والذي جعله من أفضل المواقع البديلة لليوتيوب هو أنه خال من الإعلانات ولا يطلب من المستخدمين إجراء إيداعات أولية أو دفع أي رسوم معاملات.ومن جهة أخرى فيمكنك ربح المال من خلال هذا الموقع لأنك إذا قمت بتحميل مقطع فيديو على DTube سيكافئك بمكافآت Steem للعملات المشفرة لمدة 7 أيام وإذا أضفت تعليقات على مقاطع الفيديو المختلفة سيكون أمامك فرصة لكسب المال.- موقع فيوه VeohVeoh هو موقع آخر لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت ويمكن أن يكون خيارا مثاليا إذا كنت مهتما بمشاهدة مقاطع فيديو طويلة لأنه يتيح للمستخدمين تحميل ونشر مقاطع فيديو ذات طول غير محدود حيث يمكنك العثور على الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وحتى الرسوم المتحركة على هذا الموقع، بالإضافة إلى أن الواجهة الرئيسية له بسيطة وأنيقة تضم أقساما مختلفة تسهل وصولك إلى ما تريد فهناك قسم خاص بالفيديوهات وقسم للأفلام وقسم للموسيقى وقسم آخر خاص بالقنوات؛ وعلاوة على ذلك فإن موقع فيوه يضم العديد من مميزات الشبكات الاجتماعية مثل إضافة جهات اتصال وإنشاء مجموعات والمراسلة المباشرة وغيرها.