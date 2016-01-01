في حين أن الكثير منا يعتبرون الإنترنت شيئًا مسلمًا به وموجود أينما ذهبنا ويفترضون أننا سنجد شبكة الإنترنت في كل مكان، إلا أن هناك بعض الأماكن التي قد تكون التغطية فيها سيئة أو حتى منعدمة. هذه مشكلة تأمل شركة SpaceX في معالجتها من خلال إطلاق خدمة Starlink للإنترنت والتي تعتمد على الأقمار الصناعية لإرسال الإنترنت حول العالم.
يبدو أنها خطة طموحة، ناهيك عن كونها باهظة، لذا فإن السؤال هو، كم ستُكلف خدمة Starlink عندما يتم إطلاقها؟ وفقا لتقرير صادر من قبل وكالة الأنباء رويترز، بناء على رسائل إلكترونية إطلعت عليها، فيبدو أنه من المتوقع أن تُكلف خدمة Starlink نحو 99 دولار أمريكي في الشهر، بالإضافة إلى 499 دولار أمريكي سيتعين على العملاء دفعها مقابل عملية التثبيت.
تقول وكالة الأنباء رويترز أنها تحدثت إلى مستخدم واحد على الأقل إشترك في الإختبارات الأولية لهذه الخدمة وكشف لها أنه دفع ما مجموعه 578 دولار أمريكي من أجل عملية التثبيت بالكامل، بما في ذلك الشحن والعمل التقني. لم تُعلن شركة SpaceX رسميًا أو تؤكد أسعار خدمة Starlink للإنترنت بعد، ولكن يبدو أن الشركة بدأت في إرسال الدعوات لإختبار هذه الخدمة لأولئك الذين يعيشون في ولايات مثل واشنطن وويسكونسن وأيداهو.
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التعليقات على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink قد تُكلف 99 دولار أمريكي في الشهر
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