جديد التطبيقات: Rebooter يُقدّم خيارات إعادة تشغيل متقدمة لمستخدمي الروت

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صورة الخبر: جديد التطبيقات: Rebooter يُقدّم خيارات إعادة تشغيل متقدمة لمستخدمي الروت
جديد التطبيقات: Rebooter يُقدّم خيارات إعادة تشغيل متقدمة لمستخدمي الروت

بالعادة، المستخدمين الذين يُثبّتون صلاحيات الروت على أجهزتهم أندرويد، يتمتعون بمزايا وأدوات من غير الممكن أن نراها في الأجهزة التي لا تمتلك هذه الصلاحيات، Rebooter أحدث التطبيقات التي تتطلب صلاحيات الروت على متجر جوجل بلاي.

والذي معه، يمكنك في أي وقت إعادة تشغيل جهازك مع الكثير من الخيارات التي سنذكرها تباعًا، بعبارة أخرى، يُقدّم لك التطبيق خيارات إعادة تشغيل متقدمة عند الضغط المُطوّل على زر الطاقة، على سبيل المثال، يُقدّم لك الخيارات الأساسية كالوضع الآمن وإيقاف/إعادة التشغيل.

وما هو أكثر، يمكنك إعادة تشغيل جهازك الأندرويد إلى وضع الريكفري أو Fastboot و Fastbootd و Download Mode، وإذا لم يكن ذلك كافيًا، يمكنك حتى إعادة تشغيل واجهة مستخدم النظام أو القيام بإعادة تشغيل سريعة.

بدوره أيضًا، يدعم تطبيق Rebooter تخصيص الخيارات التي يُقدّمها من حيث الترتيب والموقع، ومرة أخرى لابد من وجود صلاحيات الروت لكي يعمل معك هذا التطبيق، والمتاح مجانًا لفترة محدودة، ومن ثم للاستفادة منه عليك شرائه بسعر 1$.

المصدر: عالم التقنيه

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