حصل تطبيق كامبسي والذي يُعد بمثابة شبكة اجتماعية لمحبي الرحلات والسفر على تحديث بتصميم مختلف كليًا وجلب برفقته عدة مزايا.
وأضاف التطبيق ميزة تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة على الشبكة حول أماكن محددة والحصول على إجابات حولها من مستخدمين أخرين، أو حتى الإجابة على تساؤلات المستخدمين الأخرين حول نفس التطبيق.
كذلك أضاف التطبيق ميزة تُمكن المستخدمين من طرح توصيات عن مختلف الأماكن؛ فنادق، مطاعم، مقاهي، رحلات طيران، وتسمح للأخرين بالتعليق عليها، بالإضافة إلى إمكانية تقييم تلك الأماكن والتوصيات نفسها من باقي المستخدمين.
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التعليقات على تطبيق كامبسي يحصل على إعادة تصميم شاملة ويضيف عدة مزايا
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