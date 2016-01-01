تطبيق كامبسي يحصل على إعادة تصميم شاملة ويضيف عدة مزايا

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تطبيق كامبسي يحصل على إعادة تصميم شاملة ويضيف عدة مزايا

حصل تطبيق كامبسي والذي يُعد بمثابة شبكة اجتماعية لمحبي الرحلات والسفر على تحديث بتصميم مختلف كليًا وجلب برفقته عدة مزايا.

وأضاف التطبيق ميزة تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة على الشبكة حول أماكن محددة والحصول على إجابات حولها من مستخدمين أخرين، أو حتى الإجابة على تساؤلات المستخدمين الأخرين حول نفس التطبيق.

كذلك أضاف التطبيق ميزة تُمكن المستخدمين من طرح توصيات عن مختلف الأماكن؛ فنادق، مطاعم، مقاهي، رحلات طيران، وتسمح للأخرين بالتعليق عليها، بالإضافة إلى إمكانية تقييم تلك الأماكن والتوصيات نفسها من باقي المستخدمين.

على نفس الجانب، قدم التطبيق بعض المزايا الإضافية للمستخدمين لتحسين ملفاتهم الشخصية من خلال القدرة على إضافة المهنة، مكان العيش، وطبيعية تواجدهم في المكان في حال كانوا من السكان الأصليين أو المغتربين أو حتى الطلاب أو السياح. وصحب هذه الميزة إضافة أخرى تُمكن المستخدمين من البحث عن الأشخاص بواسطة المدينة، ما يعني إمكانية الوصول للمستخدمين في المكان المراد الذهاب إليه بسهولة.

يُشار أن تطبيق كامبسي سيتم طرحه للاستثمار على منصة سكوبير وفقًا لما أشارت به الشركة المطورة.

المصدر: عالم التقنيه

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