شركة سامسونج تعيد تصميم متجر جالكسي مع تركيز أكبر على الألعاب

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شركة سامسونج تعيد تصميم متجر جالكسي مع تركيز أكبر على الألعاب

أعادت شركة سامسونج تصميم متجر تطبيقاتها جالكسي ” Galaxy Store” في خطوة تود من خلالها جعله خيارًا مثاليًا للاعبي الهواتف الذكية وزيادة التركيز على قطاع الخدمات.

التصميم الجديد للمتجر جاء مع واجهة رئيسية بسيطة توفر تبويبين أحدهما مخصص للتطبيقات والأخر للألعاب مع إيجاد خطة تحفيرية للمستخدمين الذين يقومون بشراء الألعاب عبره.

حيث في حال شراء المستخدم للعبة عبر متجر جالكسي سيحصل على مكافآت على شكل نقاط يمكن الاستفادة منها في ألعاب أخرى، كما أن علامة تبويب الألعاب توفر الآن عروض ترويجية ومعاينات يستطيع المستخدم عبرها الإطلاع على اللعبة قبل شرائها.

فيما قالت سامسونج أن متجرها يعد الوحيد في الولايات المتحدة الذي يمكن من خلاله تحميل لعبة فورتنايت؛ في وقت قامت فيه شركة جوجل وآبل بإزالة اللعبة من متاجرها أغسطس الماضي وعلى إثره دخلتا في معركة قضائية مع شركة Epic.

المصدر: عالم التقنيه

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