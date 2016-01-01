

سوني ستستحوذ على خدمة Crunchyroll بقرابة 1 مليار دولار أمريكي (تقرير) سوني ستستحوذ على خدمة Crunchyroll بقرابة 1 مليار دولار أمريكي (تقرير)

تحدث تقرير لموقع Nikkei Asia عن دخول شركة سوني في مرحلة نهائية من المحادثات للاستحواذ على خدمة البث Crunchyroll المختصة في إنتاج الإنمي بصفقة تبلغ 1 مليار دولار.



ووفقًا للتقرير فإن الشركة اليابانية ربما تود الدخول في سوق خدمات البث بشكل أقوى وتنافس المهيمنين مثل نتفلكس وهولو وتدعم قطاع الخدمات واستديوهاتها بخيارات أوسع أمام المستخدمين.



ومن المتوقع أن تنهي سوني الصفقة بأكثر من 100 مليار يوان أي ما يقارب 957 مليون دولار أمريكي؛ وتستخوذ على خدمة البث الأمريكية ومشتريكها الذين يبلغ عددهم اليوم 70 مليون حول العالم.

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خدمة Crunchyroll تم إنشائها عام 2006 في سان فرانسيسكو فيما استحوذت عليها شركة الاتصالات الأمريكية AT&T عام 2018 إلى يومنا هذا الذي دخلت فيه شركة سوني على الخط للاستحواذ عليها.الخدمة اليوم تملك 70 مليون اشتراك مجاني و3 ملايين اشتراك مدفوع موزعة على أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا؛ وفي حال إتمام الصفقة على غرار الاشتراكات ستوفر عروضات متنوعة ستخدمها بشكل ملحوظ في هذا القطاع وبالأخص الإنمي حيث تمتلك شركة التوزيع الأمريكية Funimation وعددًا من عروضاتها المشهورة مثل Attack on Titan وFullmetal Alchemist وOne Piece.والجدير بالذكر أن قيمة سوق الإنمي العالمي بلغت 21 مليار دولار في عام 2018 وفقًا لجمعية الإنمي اليابانية؛ أي أعلى بما يقارب 1.5 مرة مما كان عليه قبل 5 سنوات وعلى الأرجح زادت القيمة خلال الفترة الماضية وخصوصًا في ظل الجائحة والتفاف غالبية الناس حول شاشات التلفزة والهواتف والميل لقضاء الوقت في مشاهدة العروضات.