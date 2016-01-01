

تعافي عائدات شركة جوجل الأم رغم دعوى مكافحة الاحتكار تعافي عائدات شركة جوجل الأم رغم دعوى مكافحة الاحتكار

زادت شركة Alphabet الشركة الأم لشركة جوجل Google، من إيراداتها إلى 46.2 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، هذا ليس أفضل من 38.3 مليار دولار في الربع الأخير فحسب، بل إنه تفوق أيضًا على 40.5 مليار دولار في العام الماضي لنفس الفترة.







صافي دخل Alphabet البالغ 11.2 مليار دولار هذا الربع هو تحسن كبير مقارنة بـ 7 مليار دولار عن العام الماضي أيضًا.

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يمكن أن تُعزى الزيادة العامة في الإيرادات في الغالب إلى زيادة إنفاق المعلنين في البحث و YouTube بالإضافة إلى استمرار القوة في Google Cloud and Play، وفقًا للمدير المالي روث بورات فيالبيان الصحفي للشركة.في إعلان أرباح الشركة، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي: "أظهر هذا العام، بما في ذلك هذا الربع من العام، مدى أهمية البحث عن منتج Google التأسيسي للناس".واعترف بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والتي تؤكد أن Google تحتفظ بالاحتكارات بشكل غير قانوني فيما يتعلق بالبحث والإعلانات ذات الصلة بالبحث.قال بيتشاي: "فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، نعتقد أن منتجاتنا تحقق فوائد كبيرة للمستهلكين وستقوم بثقة بإثبات قضيتنا".Google مؤخرًا حول البحث، بما في ذلك بعض ترقيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمية تهجئة محسّنة وميزة البحث عن الأغاني لمساعدة الأشخاص على تحديد الأغاني العالقة في رؤوسهم.في بيان، قال بيتشاي: "كان لدينا ربعًا قويًا، بما يتوافق مع بيئة الإنترنت الأوسع"، نظرًا لأن هذه النتائج تمثل أرباح الشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر، فإنها لا تتضمن مبيعات أحدث هواتف Google الرئيسية أو الأجهزة المنزلية الذكية.على الرغم من تحقيق عائدات أفضل من العام الماضي ، يبدو أن نمو Alphabet قد تباطأ، بلغت الزيادة في الإيرادات خلال هذا الربع من العام 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 20 بالمائة، ومع ذلك، بشكل عام، تحقق الشركة أرباحًا أكثر مما حققته في عام 2019 حتى الآن، وذلك على الرغم من وباء فيروس كورونا.