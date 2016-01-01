

فيسبوك يفقد المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا فيسبوك يفقد المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا

يبدو أن الزيادة الكبيرة في النمو التي شهدها فيسبوك Facebook في بداية زباء فيروس كورونا تتباطأ، أفاد موقع Facebook أن نمو المستخدمين في الولايات المتحدة في كندا - سوق الإعلانات الأكثر ربحًا للشركة - قد انخفض كجزء من أرباح الربع الثالث.







لدى الشركة الآن 196 مليون مستخدم في أمريكا الشمالية، بانخفاض طفيف عن 198 مليون في الربع الأخير، وقالت الشركة في بيان إن الانخفاض كان متوقعا وقد يستمر حتى نهاية العام.

قد يعجبك أيضا... loading...

كتب Facebook في إحدى الصحف: "كما هو متوقع، في الربع الثالث من عام 2020، شهدنا تراجعًا طفيفًا لوحدات DAUs و MAUs في الولايات المتحدة وكندا في الربع الثاني من عام 2020 والتي كانت مرتفعة بسبب تأثير COVID-19، في الربعالرابع من عام 2020، نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه وأن يكون عدد DAUs و MAUs في الولايات المتحدة وكندا ثابتًا أو منخفضًا قليلاً مقارنة بالربع الثالث من عام 2020".كانت الشركة قد أبلغت سابقًا عن زيادة كبيرة في النمو في بداية العام بسبب عمليات الإغلاق واسعة النطاق لفيروس كورونا، ومع ذلك، لا يشهد Facebook نفس التباطؤ في كل مكان، وتستمر الشبكة الاجتماعية في إضافة مستخدمين جدد في آسيا وأسواق بقية العالم.واصلت الشركة أيضًا الترويج لمقاييس "عائلة التطبيقات"، والتي تجمع بين Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger، ارتفع هذا العدد إلى 2.54لا يبدو أن التباطؤ قد أثر أيضًا على عائدات Facebook، والتي كانت تصل إلى 21.4 مليار دولار للربع، بزيادة قدرها 22 بالمائة عن العام الماضي وأفضل من توقعات المحللين للشركة.أبلغ موقع Facebook عن أكثر من 18 مليار دولار من عائدات الإعلانات في الربع الأخير، على الرغم من مقاطعة المعلنين التي حظيت بدعاية جيدة.أكد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على عمل Facebook للتحضير للانتخابات المقبلة، وقال إنه قلق من احتمال حدوث اضطرابات مدنية بعد يوم الانتخابات.اتخذت الشركة خطوات عديدة خلال الأسابيع والأشهر العديدة الماضية للتحضير للانتخابات ، مثل حظر الإعلانات السياسية بعد يوم الانتخابات واتخاذ إجراءات صارمة ضد قنون.وقال زوكربيرج: "إنني قلق من أنه في ظل الانقسام الشديد في دولتنا، ومن المحتمل أن تستغرق نتائج الانتخابات أيامًا أو أسابيع حتى يتم الانتهاء منها، هناك خطر حدوث اضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد".