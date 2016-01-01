

Netflix تُعلن عن رفع أسعار الإشتراك في خططها بالولايات المتحدة Netflix تُعلن عن رفع أسعار الإشتراك في خططها بالولايات المتحدة

كما أوضح موقع The Verge، فقد أعلنت شركة Netflix عن إرتفاع جديد في الأسعار للمشتركين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم خدمة بث الأفلام حاليًا ثلاث خطط للإشتراك في الخدمة. الخطة الأولى والتي تُدعى Basic تُكلف 9 دولارات أمريكية في الشهر وتسمح بالبث على جهاز واحد فقط بدقة تبلغ 480p كحد أقصى. الخطة الثانية تُدعى Standard، وهي تُكلف 13 دولارًا أمريكيًا وتسمح لك بالبث على جهازين في نفس الوقت بدقة تصل إلى 1080p.



أخيرًا، هناك خطة Premium التي تُكلف 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر والتي تتيح لك البث على أربع أجهزة في نفس الوقت بدقة تصل إلى 4K. ومع ذلك، فقد رفعت شركة Netflix الآن أسعار الإشتراك في هذه الخطط بالولايات المتحدة، فخطة Standard أصبحت تُكلف 14 دولار أمريكي في الشهر، في حين أصبحت خطة Premium تُكلف 18 دولار أمريكي في الشهر.



تعترف شركة Netflix بالمنافسة المتزايدة في مجال خدمات بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال السنوات القليلة الماضية. HBO Max و +Disney و Peacock هم مجرد عدد قليل من المنافسين الرئيسيين لـ Netflix، وبالتالي تأمل هذه الأخيرة في إستثمار المزيد في المحتوى العالي الجودة وفي الميزات التقنية التي ستجذب المشتركين للبقاء على منصتها.

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تستثمر Netflix بشكل متزايد كل عام لمواصلة إنتاج المحتوى الأصلي الخاص بها والحفاظ على عملائها الحاليين وجذب عملاء جدد. مع ظهور منافسين جدد، تحتاج Netflix إلى الإستمرار في طرح العروض الأصلية الخاصة بها إذا أرادت أن تظل قادرة على المنافسة. أنفقت الشركة ما يُقدر بنحو 18.5 مليار دولار أمريكي على المحتوى الأصلي في العام 2020 وحده.هذا الإرتفاع في الأسعار ساري المفعول منذ اليوم، وسينعكس على المشتركين الحاليين بدءًا من دورة الإشتراك التالية.