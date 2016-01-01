جوجل تحقق إيرادات 46.2 مليار دولار وأرباح 11.2 مليار دولار

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جوجل تحقق إيرادات 46.2 مليار دولار وأرباح 11.2 مليار دولار

أعلنت جوجل بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث حققت الشركة إيرادات 46.2 مليار دولار وأرباح 11.2 مليار دولار.



إيرادات جوجل في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بنفس الربع العام الماضي والذي حققت فيه إيرادات 40.5 مليار دولار وكذلك ارتفعت الإيرادات عن الربع الماضي والذي حققت فيه 38.3 مليار دولار.



أيضاً الأرباح ارتفعت مقارنة بالربع الماضي حيث كانت حققت الشركة الربع الماضي أرباح 6.96 مليار دولار.



إيرادات إعلانات يوتيوب كانت 5.04 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي وإيرادات الأجهزة وخدمات الإشتراك الخاصة بيوتيوب والـ Play Store كانت 5.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي وارتفعت عن نفس الربع العام الماضي حيث كانت 4.05 مليار دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

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