جوجل تحقق إيرادات 46.2 مليار دولار وأرباح 11.2 مليار دولار

أعلنت جوجل بالأمس عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث حققت الشركة إيرادات 46.2 مليار دولار وأرباح 11.2 مليار دولار.
إيرادات جوجل في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بنفس الربع العام الماضي والذي حققت فيه إيرادات 40.5 مليار دولار وكذلك ارتفعت الإيرادات عن الربع الماضي والذي حققت فيه 38.3 مليار دولار.
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