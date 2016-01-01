

آبل تدعو المطورين إلى ورش عمل للتحضير لإطلاق حواسيب Mac المُزودة بمعالجاتها الخاصة آبل تدعو المطورين إلى ورش عمل للتحضير لإطلاق حواسيب Mac المُزودة بمعالجاتها الخاصة

بالنظر إلى مقدار الحواسيب المتاحة في السوق اليوم والتي تعتمد على معالجات Intel، فقد كانت خطوة جريئة إلى حد ما من جانب آبل أن تقوم بالتخلي عن معالجات Intel في الحواسيب الخاصة بها لصالح معالجات Apple A Bionic التابعة لها. على الرغم من الأداء القوي لهذه المعالجات التابعة لشركة آبل، فإن العتاد بصفة عامة ليس سوى جانب واحد من القصة لأنه إذا لم تكن هناك تطبيقات متاحة لحواسيب آبل المُزودة بمعالجاتها الخاصة، فلن يرغب أحد في إستخدامها.



ومع ذلك، تقوم آبل بإعداد المطورين لذلك لأنه وفقًا للتقارير، فيبدو أن الشركة بدأت بإرسال الدعوات للمطورين للحضور إلى ورش عمل فردية حيث يُتوقع من مهندسي آبل إعطاء هؤلاء المطورين إرشادات حول كيفية تطوير تطبيقاتهم من أجل حواسيب Mac المُزودة بمعالجات Apple A Bionic.



المثير للإهتمام هو توقيت هذه الدعوات لأنه وفقًا للشائعات، يُقال أن شركة آبل تخطط لعقد حدث جديد في منتصف شهر نوفمبر المقبل حيث ستُعلن الشركة رسميًا عن أول حاسوب Mac مُزود بمعالجها الخاص. أطلقت الشركة مجموعة من الأدوات للمطورين والتي يمكنهم إستخدامها لتطوير تطبيقاتهم والتأكد من أنها متوافقة مع حواسيب آبل الجديدة، ومن بين هذه الأدوات نجد حاسوب Mac Mini مُزود بالمعالج Apple A12Z Bionic، ولكن هذا الحاسوب تم إعارته فقط للمطورين، لذلك سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف ستبدو حواسيب Mac المُزودة بمعالجات آبل والتي ستكون موجهة لعامة المستهلكين.

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من المتوقع أن تبدأ شركة آبل مغامرتها الجديدة مع الحواسيب المحمولة بحيث من المرجح أن تقوم الشركة بإعادة إحياء نسخة 12 إنش من MacBook من خلال تزويدها بالمعالج Apple A Bionic، ولكن الشائعات الأخيرة إقترحت وصول حاسوب iMac جديد أيضًا في أوائل العام 2021 مع معالج آبل.