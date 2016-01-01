

«إي إم دي» تكشف عن بطاقات الرسوميات الرائدة RADEON RX 6000 «إي إم دي» تكشف عن بطاقات الرسوميات الرائدة RADEON RX 6000

كشفت شركة «إي إم دي» الرائدة في تطوير المعالجات، عن سلسلة معالجات رسومات Radeon RX 6000 المبنية على معمارية RDNA 2.



تشمل المعالجات الرسومية الجديدة أو كروت الشاشة، النسخة الأعلى RX 6900 XT التي تقدم أداءً أفضل من الجيل السابق 5700 XT بنحو مرتين، ونسخة RX 6800 XT التي تقدم أداءً أكبر بنحو 54% من الجيل السابق، ونسخة Rx 6800.



تستطيع المعالجات الرسومية من «إي إم دي»، تقديم جودة عالية الدقة تصل 4K ما يجعلها قادرة على تشغيل أقوى الألعاب بدقة عالية.

قد يعجبك أيضا... loading...

ويتميز معالج الرسومات RX 6900 XT بوجود ذاكرة افتراضية بسعة 16 جيجابايت من نوع DDR6 مع سرعة أساسية 2,015 ميجاهرتز بإمكانها الوصول إلى 2,250 عند الحاجة، فيما يتميز RX 6800 XT بنفس المزايا الخاصة بسابقه باستثناء احتوائه على 72 وحدة معالجة، في حين يتميز سابقة بوجود 80 وحدة معالجة.