كشفت شركة «إي إم دي» الرائدة في تطوير المعالجات، عن سلسلة معالجات رسومات Radeon RX 6000 المبنية على معمارية RDNA 2.
تشمل المعالجات الرسومية الجديدة أو كروت الشاشة، النسخة الأعلى RX 6900 XT التي تقدم أداءً أفضل من الجيل السابق 5700 XT بنحو مرتين، ونسخة RX 6800 XT التي تقدم أداءً أكبر بنحو 54% من الجيل السابق، ونسخة Rx 6800.
تستطيع المعالجات الرسومية من «إي إم دي»، تقديم جودة عالية الدقة تصل 4K ما يجعلها قادرة على تشغيل أقوى الألعاب بدقة عالية.
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التعليقات على «إي إم دي» تكشف عن بطاقات الرسوميات الرائدة RADEON RX 6000
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