تويتر يضيف لافتة جديدة ضد المعلومات المضللة قبل الانتخابات الأمريكية

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تويتر يضيف لافتة جديدة ضد المعلومات المضللة قبل الانتخابات الأمريكية

سيضيف تويتر لافتة تطبيق تقدم معلومات حول نتائج الانتخابات والتصويت عن طريق البريد، حيث ستظهر اللافتات على الخط الزمني الرئيسي لجميع المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، خاصة عندما يبحث الأشخاص عن عبارات أو علامات تصنيف متعلقة بالانتخابات الأمريكية.

وفقا لما ذكره موقع “the verge”، كشف تويتر، أن النوافذ المنبثقة الجديدة تتناول بشكل استباقي الموضوعات التي من المحتمل أن تكون موضوع معلومات مضللة عن الانتخابات.

ولعل أحد اللافتتين يطمئن المستخدمين أن التصويت عن طريق البريد آمن ومضمون، وتقوم الأخرى بإعلام الناس أنه قد لا يتم إعلان نتائج الانتخابات على الفور.

يرتبط كلاهما بلحظات تويتر المختلفة التي يتم تحديثها بمعلومات جديدة حول التصويت والنتائج، ولا يعالج أي من الشعارات بيانات خاطئة محددة.

يحذر تويتر المستخدمين على نطاق واسع من رؤية ادعاءات غير مؤكدة بأن التصويت عبر البريد احتيالي أو أن مرشحًا معينًا قد فاز بسباقه عبر هذه اللافتات.

ويزيل تويتر أو يصنف التغريدات التي تروج للادعاءات الكاذبة حول التصويت، كما تم إجراء تغييرات مؤقتة على الواجهة قبل الانتخابات، بهدف زيادة التفاعل المستنير مع التغريدات.

أعلن موقع فيسبوك عن لافتة مماثلة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تخبر مستخدمي فيسبوك وانستجرام ما إذا كان لا يزال يتم عد الأصوات.
يعمل كلا النظامين كمصادر موثوقة للمعلومات في ليلة الانتخابات، بدلاً من العوامل المحتملة للتضليل.

ويقول متحدث باسم تويتر، “يتعامل المستخدمون مع تويتر للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول كيفية التصويت، وآخر أخبار الانتخابات، ونعتقد أنه من الأهمية أن نجعل من السهل على الأشخاص العثور على هذه المعلومات”.

المصدر: فولت

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