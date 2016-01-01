

كاسبرسكي: الشركات ترى أن وجود مسؤول عن الاستدامة يؤدي إلى الارتقاء بأمنها الرقمي كاسبرسكي: الشركات ترى أن وجود مسؤول عن الاستدامة يؤدي إلى الارتقاء بأمنها الرقمي

أكدت كاسبرسكي أن بعض المنشآت الصناعية ترى أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين وفي السلامة العامة للمجتمع، تُعد من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم.







أوضحت أن جميع الشركات تقريبًا 98% تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب "كبير مسؤولي الاستدامة" سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها،

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لكن يبدو مع ذلك أن المنشآت الصناعية لا تتبع نهجًا واضحًا في تبني سياسات الاستدامة والعمل بها.أظهرت دراسة لكاسبرسكي بعنوان "حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة" أن 56% من المنشآت الصناعية لا تخطط لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، ولكن نصفها تقريبًا قالت إن لديها في الأصل، أوأنها تخطط ليصبح لديها، إجراءات فنية (50%) أو استثمارات (44%) في هذا المجال.قال أنطون شيبولين رئيس تطوير الأعمال لحل Kaspersky Industrial CyberSecurity لدى كاسبرسكي، إن الأنشطة التي تمارسها أية منشأة، والصناعية منها بالأخص، تؤثر في العديد من جوانب المجتمع، مؤكّدًا أن مبادرات التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان أن يكون هذا التأثير محايدًا أو إيجابيًا.أضاف: "من هنا نرى أن الحماية الوثيقة للمنشآت من التهديدات الرقمية ينبغي ألا تكون هدفًا فرديًا، وإنما جزءًا من توجّه عامّ نحو الاستدامة".