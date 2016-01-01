تيك توك تدخل عالم التجارة الإلكترونية الاجتماعية

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تيك توك تدخل عالم التجارة الإلكترونية الاجتماعية

تعتزم منصة تيك توك للفيديو الترفيهي التوسع أكثر في مجال التسوق الإلكتروني والسماح للمستخدمين بإجراء عمليات التسوق بصبغة اجتماعية أكثر بعيداً عن الطريقة التقليدية عبر المتاجر الإلكترونية.

وأعلنت تيك توك عن إتفاقية شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية العريقة شوبيفاي ستتيح من خلالها لأكثر من مليون متجر على منصة شوبيفاي الوصول إلى جمهور شبكة الفيديو اليافع.

وسيمكن المتاجر التابعة لشوبيفاي إنشاء وتنفيذ وإدارة حملاتهم التسويقية على تيك توك من خلال لوحة تحكم شوبيفاي نفسها عبر تنصيب تطبيق قناة تيك توك.

تتيح الأدوات الإعلانية الجديدة للمتاجر إنشاء محتوى أصلي قابل للمشاركة يعرض منتجاتهم ضمن إعلانات الفيديو بتيك توك.

كما ستوفر الشبكة إمكانية استهداف المتاجر للجمهور وفق عدة معايير كالجنس والعمر والسلوك وتصنيف الفيديوهات المفضلة وتتبع أداء حملاتهم التسويقية.

اختبرت شوبيفاي هذه الميزة مؤخراً لكنها الآن أصبحت متاحة لكافة المتاجر ضمن الولايات المتحدة فقط. ولتيك توك جمهور كبير في البلاد يصل عدده إلى 100 مليون مستخدم.

هذا الأسلوب الجديد من التجارة الالكترونية الاجتماعية بدأته فيس بوك منذ سنوات وقطعت فيه شوط كبير ورأينا كيف أتاحتها في انستجرام والآن تعتزم إدخالها إلى واتساب أيضاً، والهدف هو زيادة ربحيتها من عمولات الدفع وإبقاءك ضمن التطبيق قدر الإمكان.

المصدر: عالم التقنيه

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