

تحديث جديد لتطبيق Lightroom يوفر الكثير من الأدوات الجديدة.. اعرف أبرزها تحديث جديد لتطبيق Lightroom يوفر الكثير من الأدوات الجديدة.. اعرف أبرزها

خلال فعاليات مؤتمر Adobe Max كشفت شركة أدوبى عن إضافات قوية وكثيرة لتطبيق الصور Lightroom على منصتى أندرويد وiOS، والتى تتيح لك القيام بالكثير مع صورك، حيث تأتى العديد من هذه المميزات بشكل مجاني، حيث حصل التطبيق على بعض الإضافات الكبيرة، إلى جانب مجموعة أدوات تصنيف للألوان أكثر قوة، وهناك خيار إضافة الصور كعلامات مائية.



وبحسب المدونة الرسمية لأدوبي، فإن التطبيق أصبح يدعم الآن ثلاثة عناصر تحكم، إذ سيكون بإمكانك ترتيب الإبرازات والظلال والدرجات اللونية المتوسطة بشكل فردى لتنقيح كل قسم من صورتك، وإذا كنت تفضل مراجعة التعديلات السابقة لمشروعك، فسيقوم Lightroom الآن بذلك تلقائيًا، والتى يمكنك الوصول لذلك من علامة التبويب الإصدارات.



كما يمكن للتطبيق تخطى العلامات المائية النصية، وذلك بدعمه وضع علامات مُصوّرة، بالتالي، يمكنك أخيرًا إضافة الشعارات أو التخصيصات عند تصدير الصورة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أيضًا تم تقديم أداة لفرز الألبوم تسمى Best Photos، على أن تستفيد هذه الميزة من الذكاء الاصطناعى لتجميع الصور المتشابهة معًا واختيار أفضل لقطة بينها بناءً على "مبادئ التصوير" المختلفة، حتى أن هناك تبديل لتغيير حد الجودة لمنع الصور الأضعف.

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كما تم إضافة تبويبين جديدين للتطبيق هما "Learn" و"Discover”، حيث تساعد الأولى المبتدئين على تعلم طريقة استخدام التطبيق، أما الثانية، فهى لمتابعة المصورين، فيما يمكن الحصول على جميع هذه الإضافات من إصدار Lightroom v6.0 سواء على أندرويد أو iOS،