شاهد.. نظرة خاطفة على التحديات الجديدة في لعبة GOTY

تحرص FromSoftware على التباهي بنجاح Sekiro: Shadows Die Twice مع إصدار Game of the Year Edition، وأصبح الآن أكثر وضوحًا ما ستحصل عليه عند وصول الإصدار الجديد.







نشر الاستوديو مقطعًا دعائيًا لإصدار GOTY يعرض ما ستحصل عليه مع التحديث المجاني، بما في

ذلك أوضاع تحدي الرئيس والأشكال الجديدة لفتحها، ومع ذلك قد يكون أبرز ما يميز تسجيلات اللاعب المعروف أيضًا باسم الأشباح، يمكنك معرفة مدى جودة اللعب وما إذا كان بإمكانك التحرك بشكل أسرع.سيكون التحديث متاحًا في جميع أنحاء العالم لأجهزة PS4 و Xbox One في 28 أكتوبر، قبل إصدار Sekiro من Google Stadia مباشرةً.لن يؤدي هذا بالضرورة إلى العودة إلى الوراء إذا شعرت أنك قد استنفدت التجربة الأساسية، ولكنه قد يمنحك سببًا للعودة إذا كنت من محبي أسلوب اللعب بأسلوب Souls الذي يبحث عن اختبار مهارة أكبر.