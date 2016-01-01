كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" منح أخيرا ورسميا لمستخدميه إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" أتاحت لمستخدميها خيار "كتم صوت دردشات بعينها إلى الأبد"، للتخلص من المزعجين من دون الدخول في جدل الإحراج منهم.
ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة كتم صوت دردشات فردية أو مجموعات إلى الأبد من دون تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة.
ويوفر "واتسآب" 3 خيارات لكتم الدردشات إما 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد، بدلا من خيار "عام واحد".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رسميا... واتسآب تمنحك إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق